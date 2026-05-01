Настоящее весеннее тепло в столице ожидается в выходные, а пока теплым чаем и народными танцами согревает фестиваль «Московская весна». До 11 мая горожане познакомятся с традициями народов России, гастрономическим наследием и исторической программой, посвященной празднованию Дня Победы. Фестиваль проходит на 34 городских площадках по всей столице.

Центральной стала площадка на Тверском бульваре. В одном месте установили десятки домиков, в которых можно познакомиться с кухнями и культурой народов России - от Кавказа до Дальнего Востока. Особенно актуально это в Год единства народов России.

- Мы привезли оленину, кедровые шишки с шоколадом, кемпендяйскую соль, которая добывается методом естественного вымораживания - нигде в мире так не делают, - рассказывают представители из Якутии. - Обязательно нужно пробовать у нас отруб из оленины и сугудай из омуля.

Красноярцы привезли на фестиваль копченого омуля, юколу и арктическую корюшку.

- На витрине шкура волка не только для красоты, ее можно и купить - 150 тысяч рублей, - рассказали в шале Красноярского края.

Московские рукодельницы показали современные кокошники с лентами и вышивкой и натуральное мыло.

- Больше всего пользуются спросом кокошники с минималистичным оформлением. Их носят как ободок и молодые девушки, и взрослые дамы. У этого украшения нет возраста. Занимаемся уже 25 лет производством таких кокошников, так что не сейчас на них мода пошла, а намного раньше, - рассказала Людмила, основательница бренда.

- Три года назад попробовала варить мыло с душистыми травами, с добавкой ароматных солей и это стало семейным делом. Мы нанесли на кусочек мыла силуэт уточки и начались продажи. Самый популярный аромат у москвичей - лимонный, - рассказала мыловар Ольга Нестерова.

Тем временем на Тверском бульваре накрывали стол с блюдами разных кухонь России.

- Начинаем «кулебячить» - значит мять, лепить тесто руками, - говорит один из поваров. - Кулебяка была на столе, как у крестьян, так и у царей. И сейчас остается любимым блюдом россиян, правда, не все хозяйки готовят дома. Для тех, кто хотел бы научиться на Тверском бульваре ежедневно будут проходить кулинарные мастер-классы.

Познакомят гостей и с традициями Чеченской Республики — как приготовить чепалгаш (это тонкие пресные лепешки на кефире с творожной начинкой).

На огромном столе оказались карельские калитки (ржаные пирожки), крымско-татарские пельмени, черные пельмени с олениной и брусничным соусом из Мурманска и дальневосточная уха с камчатским крабом.

Но праздничный стол накрыли не только 1 мая, угощать традиционными блюдами будут во все дни фестиваля - возле шале стоят мини-печи и мангалы, где готовят рыбу, креветки и пироги.

- Во время фестиваля будут дни посвященные блинам. Москвичам расскажут, как готовить каравайцы — это рязанское лакомство, а также коман мелна из Марий Эл — это не просто блины, а пышные трехслойные изделия по старинным рецептам, - рассказали организаторы фестиваля.

Как известно, одной едой сыт не будешь. Развлечений на фестивале тоже много: от свадебных традиций Бурятии до якутских танцев с бубнами.

Ближе к Дню Победы на фестивальных площадках можно будет узнать о подвиге нашего народа, попробовать суворовскую кашу — блюдо, напоминающее о походной жизни солдат, и фронтовую кашу с тушенкой, макароны по-флотски, которые ассоциирующееся с армейской кухней.

Вместе с известными артистами можно будет спеть песни Победы и посетить пункты по сбору подарков для участников СВО.

На площадках фестиваля по всему городу создадут полевые кухни, фронтовые госпитали и даже полевые редакции, где можно стать одним из журналистов фронтовой газеты.

КОНКРЕТНО

Весенние зарисовки и альбомы памяти на фестивале "Московская весна":

- с 1 по 7 мая пройдут ремесленные занятия: художественная роспись регионов России, декоративно-прикладное творчество, ботанические классы, кулинарные уроки и весенние зарисовки;

- с 8 по 11 мая мастер-классы по созданию альбомов памяти героев Великой Отечественной войны, как собрать аптечку, освоить навыки первой медицинской помощи;

- с 8 по 11 мая пройдут драматические и музыкальные спектакли по произведениям военной прозы, постановки о юных героях войны, чтение фронтовых стихов и музыкальные композиции на стихи поэтов-фронтовиков.