Фото: Карина АЛЕКСАНДР.
Мы всей группой зачарованно разглядывали это маленькое нечто. А это точно гриб? Из-под травы на нас глядел… «мозг». Небольшой, коричневый, напоминающий половинку грецкого ореха.
- Это строчок гигантский, родственник строчка съедобного, - объяснила нам сотрудница биофака МГУ Татьяна Буевич, которая водит по столичным паркам и лесопаркам удивительные экскурсии «Лесарий» - показывает невнимательным горожанам микромир, который мы чаще всего не замечаем.
- То есть, это не съедобный гриб? – на всякий случай уточнил один из участников экскурсии – мужчина в желтом дождевике, взявший с собой на прогулку по лесу шпица.
- Наоборот. Строчок гигантский есть можно. А строчок съедобный – на самом деле нет, - говорит Татьяна и разводит руками. - Не спрашивайте. Я не знаю, кто дал ядовитому грибу такое название… Такой вот научный парадокс.
Пошутили, конечно, что и «гигантский» оказался на самом деле совсем крохотным.
- А вот потом этот гриб вырастет, найдет нас в городе, и мы все пожалеем, что смеялись над ним, - предположил мужчина со шпицем.
Он вообще все два часа пребывал в хорошем настоянии. Рассказал, например, что его питомицу зовут Фиона, поэтому и решили взять собачку с собой на болота.
- Может Шрека найдем? – мечтательно спросил мужчина. (Шрек – герой известного мультфильма, живущий на болотах зеленый великан, Фиона – его жена, - Авт.).
Шрека мы, конечно, не нашли, а вот его уши нам попались. «Уши Шрека» - так в шутку ученые называют лишайник кладонию бахромчатую. Это симбиоз гриба и сине-зеленой водоросли. «Ушки» прямо на уже начинающей гнить деревяшке цвета зеленки. Настолько яркой, что я сначала вообще подумала, что кто-то просто покрасил дерево.
Татьяна уже третий год водит экскурсии по столичным зеленым зонам – в пределах и за пределами МКАД. Сегодняшний «Лесарий», например, выпал на Измайловский парк. Публика, которая записалась на прогулку, очень разная – культуролог, айтишник с супругой, студенты.
— Я с детства интересуюсь природой, поэтому других вариантов, кроме как пойти на биофак не было, - говорит Татьяна. — В какой-то момент я подумала, а почему бы не поделиться своими знаниями и не провести занятия на природе? Так появился мой образовательный проект «Лесарий». И, на самом деле, интересующихся людей оказалось больше, чем я думала. Студентов я вожу с 2018 года, а вот формат «Лесария», то есть прогулок для всех желающих работает с 2024.
По словам девушки, грибы ее всегда интересовали больше всего, потому что они ни на что не похожи.
- Многие виды у людей даже не вызывают ассоциации, что это вообще что-то живое. Часто те, кто ходил со мной на прогулки, потом присылают мне фотографии собственных наблюдений. Мне нравится, когда люди понимают, что мир гораздо больше, чем мы привыкли осознавать, и шире школьной программы по биологии.
В руках у Татьяны очередной экспонат - маленький серый шарик с дырочкой наверху.
— У этого гриба много названий: дождевик, дедушин табак, бабушкин табак, табакерка, пороховик, дымовик, полевик, «пых-пых», — объясняет миколог. — А по науке он на самом деле называется «Волчий пук».
Название у этого гриба говорящее. Татьяна трогает ее пальцами и тот начинает «пыхать», выстреливая спорами. Нам попался старый гриб. Поэтому наш экскурсовод разламывает его, чтобы показать, как это выглядит изнутри.
— Видите беспорядочную массу спор внутри? Это называется глеба. Нам попалась сухая. Влажная характерна для осеннего сезона, и она сильно пахнет тухлым мясом. Поэтому, если Вы идете по лесу и вам кажется, что что-то умерло, то это скорее всего гриб…
Лично мне из увиденного в парке больше всего мне понравилась саркосцифа – красный гриб в форме чашечки. На первый взгляд он выглядит как красивый алый цветок, спрятанный в земле и листьях. Кажется, что гриб растет из почвы, но, если его приподнять, видно, что он ножкой крепится к какой-нибудь ветке и растет на ней.
Кстати, саркосцифа тоже выбрасывает споры вверх, но не от прикосновений, а от дуновений ветра. Представляю, как наша группа выглядела со стороны: толпа людей в дождевиках сидит на корточках с телефонами в руках, дует на грибы и радостно восклицает, когда они «пыхают».
Важно понимать, что вдыхать споры грибов не рекомендуется. В жизни, конечно, это не станет причиной превращения в зомби, как в некоторых фильмах ужасов, но неприятную аллергическую реакцию это вызвать очень даже может.
Впрочем, одними только грибами «Лесарий» не ограничивается. За три часа, которые длилась наша прогулка, участники группы ловили под руководством Татьяны на берегу пруда беспозвоночных. Я всяких жучков боюсь и мне не хотелось бегать с криками вокруг водоема и портить всем настроение, поэтому наблюдала со стороны. Участники похода вооружились ситечками для ловли водной живности и разбрелись вдоль воды. Зато мои более бесстрашные «коллеги» нашли несколько видов улиток, ручейников, водяных клопов и личинок веснянки (во взрослом состоянии эти существа похожи на бабочек).
Мы уходили все дальше от выхода из Измайловского парка и находили все больше интересного. Проходя мимо упавшего дерева, Татьяна заметила на нем кучку коричневой шелухи.
— А вот это белка шишку ела.
— А почему именно белка?
— По шишке легко можно понять, кто именно из зверушек ее ел. Если осталась сердцевина и шелуха, это была белка. Мышь гораздо слабее, поэтому после нее шишка просто погрызена по краям. А вот дятел выклевывает орешки, поэтому чешуйки шишки получаются отогнутыми… Слышите?
Татьяна вдруг остановилась у дерева и показала в сторону сидевшей на ветке разноцветной птички размером с воробья.
- Это зяблик. По пению его сразу узнаешь. У зяблика есть два позыва: первый – пиньканье, который звучит как «пинь!», второй – рюмение, как повторяющиеся «рю…рю…рю». И вот сейчас мы слышим второй вариант. Как правило, птицы рюмят к дождю.
Интересно, что через час действительно начался сильный ливень. Но мы к тому времени уже подходили к выходу из парка.
