Татьяна Буевич, создатель экскурсионного проекта «Лесарий» Фото: Карина АЛЕКСАНДР.

Мы всей группой зачарованно разглядывали это маленькое нечто. А это точно гриб? Из-под травы на нас глядел… «мозг». Небольшой, коричневый, напоминающий половинку грецкого ореха.

СЪЕДОБНОЕ-НЕСЪЕДОБНОЕ

- Это строчок гигантский, родственник строчка съедобного, - объяснила нам сотрудница биофака МГУ Татьяна Буевич, которая водит по столичным паркам и лесопаркам удивительные экскурсии «Лесарий» - показывает невнимательным горожанам микромир, который мы чаще всего не замечаем.

- То есть, это не съедобный гриб? – на всякий случай уточнил один из участников экскурсии – мужчина в желтом дождевике, взявший с собой на прогулку по лесу шпица.

Саркосцифа - ярко-красный гриб, похожий на цветок Фото: Карина АЛЕКСАНДР.

- Наоборот. Строчок гигантский есть можно. А строчок съедобный – на самом деле нет, - говорит Татьяна и разводит руками. - Не спрашивайте. Я не знаю, кто дал ядовитому грибу такое название… Такой вот научный парадокс.

Пошутили, конечно, что и «гигантский» оказался на самом деле совсем крохотным.

- А вот потом этот гриб вырастет, найдет нас в городе, и мы все пожалеем, что смеялись над ним, - предположил мужчина со шпицем.

А вот это существо, напоминающее «мозг», по науке называется строчок гигантский Фото: Карина АЛЕКСАНДР.

Он вообще все два часа пребывал в хорошем настоянии. Рассказал, например, что его питомицу зовут Фиона, поэтому и решили взять собачку с собой на болота.

- Может Шрека найдем? – мечтательно спросил мужчина. (Шрек – герой известного мультфильма, живущий на болотах зеленый великан, Фиона – его жена, - Авт.).

Шрека мы, конечно, не нашли, а вот его уши нам попались. «Уши Шрека» - так в шутку ученые называют лишайник кладонию бахромчатую. Это симбиоз гриба и сине-зеленой водоросли. «Ушки» прямо на уже начинающей гнить деревяшке цвета зеленки. Настолько яркой, что я сначала вообще подумала, что кто-то просто покрасил дерево.

Гриб под названием «волчий пук» выглядит специфически Фото: Карина АЛЕКСАНДР.

ЧЕМУ МЫ УЧИМСЯ У ЛЕСА

Татьяна уже третий год водит экскурсии по столичным зеленым зонам – в пределах и за пределами МКАД. Сегодняшний «Лесарий», например, выпал на Измайловский парк. Публика, которая записалась на прогулку, очень разная – культуролог, айтишник с супругой, студенты.

— Я с детства интересуюсь природой, поэтому других вариантов, кроме как пойти на биофак не было, - говорит Татьяна. — В какой-то момент я подумала, а почему бы не поделиться своими знаниями и не провести занятия на природе? Так появился мой образовательный проект «Лесарий». И, на самом деле, интересующихся людей оказалось больше, чем я думала. Студентов я вожу с 2018 года, а вот формат «Лесария», то есть прогулок для всех желающих работает с 2024.

Вокруг нас - микромир, населенный очень странными растениями, грибами и существами. Просто мы их зачастую не замечаем Фото: Карина АЛЕКСАНДР.

По словам девушки, грибы ее всегда интересовали больше всего, потому что они ни на что не похожи.

- Многие виды у людей даже не вызывают ассоциации, что это вообще что-то живое. Часто те, кто ходил со мной на прогулки, потом присылают мне фотографии собственных наблюдений. Мне нравится, когда люди понимают, что мир гораздо больше, чем мы привыкли осознавать, и шире школьной программы по биологии.

Лишайники - это целая своя Вселенная Фото: Карина АЛЕКСАНДР.

ФОКУСЫ СО СПОРАМИ

В руках у Татьяны очередной экспонат - маленький серый шарик с дырочкой наверху.

— У этого гриба много названий: дождевик, дедушин табак, бабушкин табак, табакерка, пороховик, дымовик, полевик, «пых-пых», — объясняет миколог. — А по науке он на самом деле называется «Волчий пук».

Название у этого гриба говорящее. Татьяна трогает ее пальцами и тот начинает «пыхать», выстреливая спорами. Нам попался старый гриб. Поэтому наш экскурсовод разламывает его, чтобы показать, как это выглядит изнутри.

— Видите беспорядочную массу спор внутри? Это называется глеба. Нам попалась сухая. Влажная характерна для осеннего сезона, и она сильно пахнет тухлым мясом. Поэтому, если Вы идете по лесу и вам кажется, что что-то умерло, то это скорее всего гриб…

Многообразие живущих на деревьях существ поражает Фото: Карина АЛЕКСАНДР.

Лично мне из увиденного в парке больше всего мне понравилась саркосцифа – красный гриб в форме чашечки. На первый взгляд он выглядит как красивый алый цветок, спрятанный в земле и листьях. Кажется, что гриб растет из почвы, но, если его приподнять, видно, что он ножкой крепится к какой-нибудь ветке и растет на ней.

Кстати, саркосцифа тоже выбрасывает споры вверх, но не от прикосновений, а от дуновений ветра. Представляю, как наша группа выглядела со стороны: толпа людей в дождевиках сидит на корточках с телефонами в руках, дует на грибы и радостно восклицает, когда они «пыхают».

Важно понимать, что вдыхать споры грибов не рекомендуется. В жизни, конечно, это не станет причиной превращения в зомби, как в некоторых фильмах ужасов, но неприятную аллергическую реакцию это вызвать очень даже может.

О ЧЕМ РАССКАЖЕТ ШИШКА

Впрочем, одними только грибами «Лесарий» не ограничивается. За три часа, которые длилась наша прогулка, участники группы ловили под руководством Татьяны на берегу пруда беспозвоночных. Я всяких жучков боюсь и мне не хотелось бегать с криками вокруг водоема и портить всем настроение, поэтому наблюдала со стороны. Участники похода вооружились ситечками для ловли водной живности и разбрелись вдоль воды. Зато мои более бесстрашные «коллеги» нашли несколько видов улиток, ручейников, водяных клопов и личинок веснянки (во взрослом состоянии эти существа похожи на бабочек).

Мы уходили все дальше от выхода из Измайловского парка и находили все больше интересного. Проходя мимо упавшего дерева, Татьяна заметила на нем кучку коричневой шелухи.

Красавца трутовика видно издалека Фото: Карина АЛЕКСАНДР.

— А вот это белка шишку ела.

— А почему именно белка?

— По шишке легко можно понять, кто именно из зверушек ее ел. Если осталась сердцевина и шелуха, это была белка. Мышь гораздо слабее, поэтому после нее шишка просто погрызена по краям. А вот дятел выклевывает орешки, поэтому чешуйки шишки получаются отогнутыми… Слышите?

Татьяна вдруг остановилась у дерева и показала в сторону сидевшей на ветке разноцветной птички размером с воробья.

- Это зяблик. По пению его сразу узнаешь. У зяблика есть два позыва: первый – пиньканье, который звучит как «пинь!», второй – рюмение, как повторяющиеся «рю…рю…рю». И вот сейчас мы слышим второй вариант. Как правило, птицы рюмят к дождю.

Интересно, что через час действительно начался сильный ливень. Но мы к тому времени уже подходили к выходу из парка.

