Ограничения на работу проводного интернета в Подмосковье не введены

На территории Московской области в период майских праздников не вводились ограничения на работу проводного, домашнего интернета. Как РИА Новостям заявили представители министерства госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья, сети функционируют в штатном режиме.

«На период майских праздников каких-либо ограничений на работу проводного интернета на территории Московской области не вводилось. Сети функционируют в штатном режиме», - поделились представители профильного ведомства.

Проблемы с домашним интернетом

В социальных сетях появилась информация о том, что у жителей Подмосковья якобы работает домашний интернет только с доступом к ресурсам из «белого списка».

Как отметили представители министерства, временные ограничения могут вводиться лишь на работу мобильного интернета, так как это необходимо для безопасности жителей и защиты объектов инфраструктуры.

«В такие периоды доступ к самым важным российским ресурсам должен сохраняться через Белый список. Проводного (домашнего) интернета эти меры не касаются», - отметили спикеры в разговоре с агентством.

