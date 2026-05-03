Каким-то образом в фонарном столбе между четырех «рожков» застряла чайка. Фото - ОПСО «СпасРезерв»

Сутки с 1 на 2 мая выдались очень активными для неотложных служб. Народ гулял, а спасатели, полицейские и медики работали больше обычного.

- Да, было много вызовов, - подтвердила старший дежурный смены ОПСО «СпасРезерв» Оксана Макарова. - Несколько раз выезжали к одиноким пожилым людям, которые в закрытой квартире упали, не могли подняться. Работали в связке с полицией (они давали разрешение на вскрытие дверей) и медиками, которые оценивали состояние и решали, нужна ли госпитализация.

В этот же день спасатели выезжали в Мещанский район, где двое маленьких детей (девочка и мальчик, два и три года) случайно заперлись в комнате на классический замок “с барашком”. Домчались туда в считанные минуты, вскрыли дверь, а там…

- Вся комната разгромлена, на пороге стоят два чертенка, вымазанных в земле и краске с мамиными фарфоровыми куклами в руках, - вспоминает Оксана Макарова. - Мы еще спросили родителей, сколько времени дети были без присмотра. 40 минут.

В тот же день спасателям поступил вызов от посетителей парка «Останкино»

- Каким-то образом в фонарном столбе между четырех «рожков» застряла чайка. Вороны нападали на нее, а она не могла ни улететь, ни дать отпор, - рассказала Оксана Макарова. - Высота около 10 метров. Поднялись туда, сразу увидели, что у птицы сломано крыло. Достали ее, передали специалистам Московского зоопарка, говорят, что чайка необычная – краснокнижная. Желаем ей здоровья.