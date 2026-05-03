В Москву идет 27-градусная жара с майскими грозами: Синоптики сообщили об улучшении погоды «космическими темпами»

В Москве 3 мая 2026 года выдался самый тёплый день с начала года - к 13 часам 3 мая воздух прогрелся до +20 градусов. Даже не верится, что всего неделю назад мела метель и лежали сугробы. И жалко, что первомайские выходные заканчиваются. Потому как пик потепления придется на рабочие дни.

Погода просто какими-то космическими темпами идет на поправку! - заявил в эфире радио «Комсомольская правда» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По прогнозу Гидрометцентра России, в понедельник, 4 мая, в столице и области распогодится до +23…+25 градусов, будет практически безветренно, местами возможны короткие дожди.

Во вторник и среду, 5 и 6 мая, солнце нагреет воздух до +25…+27 градусов. Прогремят первые майские грозы, во время которых порывы ветра будут усиливаться до 15 м/сек. Ночи тоже будут по-летнему теплыми, +13…+15 градусов. По сути, такая температура уже говорит о начале метеорологического лета!

В четверг, 7 мая, станет чуть прохладнее, не выше +21…+23 градусов, при этом пасмурно и сыро.

В пятницу, 8 мая, тоже облачно и с небольшим дождем, дневная температура +20…+22 градуса.

Предварительный прогноз на День Победы, 9 мая 2026 года: +14….+19 градусов, облачно, небольшой дождь.