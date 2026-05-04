Переменная облачность и до +25 градусов ожидается в Москве 4 мая 2026 года

Понедельник, 4 мая, порадует москвичей по-настоящему летним теплом. После долгой череды апрельских холодов, мокрого снега и гололедицы погода в Москве наконец-то взяла курс на устойчивое потепление. Синоптики обещают переменную облачность, лишь местами небольшой дождь, а дневная температура вплотную приблизится к отметке +25.

Погода в Москве 4 мая 2026 года: температура воздуха

Днем в столице ожидается +23…+25 градусов. Это аномальное тепло для начала мая — такие показатели соответствуют скорее середине июня. Ночью столбики термометров опустятся до +13…+15°С, что также очень комфортно для этого времени года. Суточный перепад будет небольшим, а главное — ночные заморозки остались далеко в прошлом.

Осадки в Москве 4 мая 2026 года

Небо над Москвой будет переменной облачности. Ожидается небольшой дождь, но лишь местами и кратковременный. В основном день пройдет без существенных осадков, что отличная новость для тех, кто планирует прогулки или выезды на природу в первые майские дни. Ночью осадки маловероятны.

Ветер, давление и предупреждения

Ветер в понедельник будет юго-западным и западным со скоростью 6–11 м/с — умеренный, вполне комфортный для прогулок. Атмосферное давление немного снизится по сравнению с выходными и составит 745 мм ртутного столба днем и 744 мм ночью. Это ниже климатической нормы, но резких скачков не ожидается, поэтому метеозависимые люди вряд ли почувствуют серьезный дискомфорт.

Особых предупреждений от МЧС и Гидрометцентра на понедельник нет. Гололедица уже не угрожает — ночные температуры уверенно держатся в плюсе. Водителям стоит помнить лишь о стандартной осторожности на мокром асфальте в случае кратковременного дождя, а пешеходы могут наконец-то убрать зонты и зимнюю обувь.

Погода в Москве 4 мая — это настоящий подарок после затяжного апрельского ненастья. Летнее тепло, переменная облачность и минимум осадков создают идеальные условия для прогулок, пикников и отдыха на свежем воздухе. Хорошая новость в том, что такая комфортная погода продержится как минимум до середины недели.

