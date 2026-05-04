Иммунитет с первых дней: как защищают самых уязвимых малышей

Отдельную важность имеет защита недоношенных детей как самого уязвимого контингента малышей.

В России национальный календарь профилактических прививок включает защиту от 12 инфекций — от туберкулёза до кори.

Однако уровень охвата по ряду заболеваний всё ещё ниже целевых показателей. Среди причин — как медицинские отводы, не всегда обоснованные, так и опасения родителей.

Что важно знать родителям

Как отмечает блогер и популяризатор доказательной медицины Антонина Обласова (@ninavaccina), тема вакцинации по-прежнему окружена большим количеством мифов.

По её словам, страхи существуют не только среди родителей, но и среди медицинских работников. В 2025 году АНО «Коллективный иммунитет» провела опрос более 1700 медработников, и свыше 60% сотрудников роддомов и перинатальных центров признались, что не уверены в своих действиях при назначении прививок недоношенным детям. Эксперт подчёркивает: именно врач должен снижать тревожность семьи и помогать принимать обоснованные решения.

Обласова подчёркивает, что недоношенные дети более уязвимы перед инфекциями из-за незрелости дыхательной системы и иммунитета, а также потому, что нередко не успевают получить достаточный объём материнских антител в третьем триместре беременности. Если ребёнок стабилен, вакцинация обычно проводится по тому же календарю, что и у доношенных детей — по фактическому возрасту с даты рождения.

Как выделяет директор фонда «Право на чудо» Наталья Зоткина, ключевым направлением остаётся системная работа с родителями:

«Важно объяснять, почему это особенно важно для недоношенных малышей, где и как они могут получить помощь и что делать, если возникают сложности. Жизнь с недоношенным ребёнком связана с множеством вопросов, поэтому важно сопровождать семью на каждом этапе».

Как поясняет кандидат медицинских наук, заведующая отделом разработки научных подходов к иммунизации пациентов с отклонениями в состоянии здоровья и хроническими болезнями, ведущий научный сотрудник НКЦ№2 РНЦХ имени академика Б.В. Петровского, доцент кафедры факультетской педиатрии Института материнства и детства РНИМУ имени Н.И. Пирогова, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине в ЦФО Минздрава России Марина Федосеенко, общемировая практика предполагает вакцинацию недоношенных детей в те же возрастные сроки, что и доношенных младенцев — при стабильном состоянии и под наблюдением врача. Откладывать защиту от инфекций без серьёзных оснований не рекомендуется.

Специалисты сходятся во мнении, что недоношенность сама по себе не является противопоказанием к вакцинации, а такие дети нуждаются в защите даже больше.

Большинство малышей получают первые прививки уже в родильном доме — от гепатита B и туберкулёза. Однако у недоношенных детей иммунопрофилактика начинается с защиты против РСВ-инфекции.

Чем опасна РСВ-инфекция

Респираторно-синцитиальный вирус это одна из наиболее частых причин тяжёлых респираторных заболеваний у детей первых месяцев жизни. По статистике, до 70% малышей сталкиваются с ним в первый год жизни.

Особенно тяжело инфекция протекает у детей с низкой массой тела, бронхолёгочной дисплазией и врождёнными пороками сердца. В ряде случаев требуется лечение в реанимации и проведение искусственной вентиляции лёгких.

Почему именно недоношенные дети входят в группу риска? Это объясняется медицинскими особенностями. У таких детей лёгочная ткань и дыхательная система ещё не полностью сформированы, а уровень защитных антител ниже.

Марина Федосеенко отмечает, что у детей, родившихся раньше срока, бронхолёгочная система ещё незрелая: сосуды и альвеолы недоразвиты, может наблюдаться дефицит сурфактанта, необходимого для нормального дыхания. Поэтому инфекции дыхательных путей, включая РСВ, у таких малышей чаще протекают тяжелее.

Как поясняет Антонина Обласова, РСВ является одной из основных причин госпитализации детей первого года жизни в мире. Поскольку речь идёт о вирусной инфекции, возможности лечения ограничены, поэтому ключевое значение имеет профилактика.

По словам эксперта, РСВ-инфекция опасна развитием тяжёлого бронхиолита и дыхательной недостаточности, что может потребовать лечения в реанимации, кислородной поддержки и искусственной вентиляции лёгких. Кроме того, перенесённое заболевание повышает риск повторных обструктивных бронхитов и последующих проблем с дыхательной системой.

Сейчас применяются два основных подхода: введение готовых антител младенцам из групп риска и вакцинация беременных, позволяющая передать ребёнку защитные антитела ещё до рождения. Второй путь уже используется в ряде стран, однако в России такие вакцины пока не зарегистрированы.

Федосеенко подчёркивает, что профилактика РСВ у недоношенных детей может начинаться ещё в перинатальном центре — в период выхаживания, путём введения готовых защитных антител, нейтрализующих вирус.

Осведомлённость родителей остаётся низкой

По данным пациентского сообщества, уровень информированности родителей о профилактике РСВ-инфекции остаётся недостаточным. Многие семьи узнают о существовании такой возможности уже после выписки или при столкновении с заболеванием.

Как поделилась Наталья Зоткина, ежегодные исследования фонда фиксируют как положительную динамику, так и сохраняющиеся пробелы в информированности семей:

«Ежегодно наш Фонд проводит исследование среди родителей недоношенных детей по осведомленности о респираторно-синцитиальной вирусной инфекции (РСВИ) и доступности иммунопрофилактики.

В 2025 году участие в опросе приняли более 600 родителей, и результаты показали позитивную динамику: до 70% выросла доля родителей, которые знают об иммунопрофилактике РСВИ».

При этом, по её словам, остаётся недостаточное понимание практических аспектов профилактики:

«Хотя большинство слышало об иммунопрофилактике РСВИ, не всегда родители знают, сколько введений составляет полный курс, когда ребёнку положен повторный курс и что делать при перебоях или отказах в медицинской помощи».

Отдельно в исследовании отмечаются проблемы доступности:

«Несмотря на улучшение ситуации, мы увидели, что 28% малышей не получили ни одного введения. А доля тех, кто не смог получить полный курс (5 введений), составила 65%».

По наблюдениям фонда, большинство родителей стараются следовать рекомендациям врачей и при необходимости обращаются за помощью даже в другие регионы. За прошлый год поступило 44 обращения, связанные с вопросами иммунопрофилактики РСВИ. Чаще всего семьи обсуждают проблему в родительских сообществах и чатах.

Как выстроена система в Москве

В Департаменте здравоохранения города Москвы отмечают, что система помощи недоношенным детям в столице выстроена комплексно.

Центры ранней помощи позволяют наблюдать детей с первых месяцев жизни и своевременно проводить профилактику инфекций, включая иммунизацию.

Особенностью подхода является внесезонная профилактика, поскольку РСВ-инфекция может регистрироваться не только в осенне-зимний период, но и в тёплое время года

Мнение законодателей

Как отмечают в комиссии по здравоохранению Московской городской думы, развитие программ профилактики остаётся одним из приоритетов городской политики в сфере здоровьесбережения. Особое внимание уделяется повышению доступности медицинской помощи и информированности населения.

Иммунизация остаётся одним из наиболее эффективных инструментов защиты здоровья, особенно когда речь идёт о самых уязвимых пациентах. Недоношенные дети требуют особого внимания, и современная система здравоохранения уже располагает необходимыми решениями.

Ключевым фактором остаётся своевременное информирование родителей и доверие к медицинским рекомендациям — именно это во многом определяет уровень защиты будущих поколений.