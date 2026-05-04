Найден самый жуткий двор России: у подъезда жильцов встречали призраки и человек-невидимка

Фигуры появились два года назад. Это папье-маше, но талантливо разукрашено и покрыты эпоксидной смолой Фото: скриншот видео.

Лебеди из автопокрышек и мухоморы из жестяных тазиков — скучно! В Королеве обнаружили придомовой палисадник, в котором разместили несколько призрачных фигур. В интернете локацию прозвали «самым жутким двором России». Правда после стремительной известности этот статус место точно уже не получит.

В соцсетях стал гулять ролик, снятый в королевском районе Костино неподалеку от горбольницы и сквера Макаренко. По улице Дзержинского стоит старая кирпичная девятиэтажка. У второго подъезда дома и появились пугающие инсталляции.

На газоне расположились три фигуры. Две — призрачные балахоны без лиц, в которых будто сокрыта злая сила. Один дух сидит на пеньке в окружении цветастых грибочков. Второй чуть в стороне держит кроваво-красный фонарь. Впереди фигур стоят… брюки. Можно пофантазировать, что в штаны облачен человек невидимка.

— Фигуры появились два года назад. Это папье-маше, но талантливо разукрашено и покрыты эпоксидной смолой, чтобы не размокали. Принес их и установил мужчина, который живет на втором этаже. Они сделаны изначально не для нашего двора — стояли в ресторане к Хэллоуину, после вечеринки их отдали, — рассказала KP.RU жительница дома Анастасия.

Местные жители в соцсетях удивляются: дом расположен в достаточно людном месте — рядом скверы больница. Но многие зловещий арт не замечали. Потому что подъезд отделен от тротуара и проезжей частью грядой деревьев. Впрочем полюбоваться (или замереть от ужаса?) инсталяцией не выйдет.

— Дворники убрали фигуры в конце апреля, после видео с нашим двором. Жилец, который принес их и установил, забирать отказался. В интернете писали, что убрали после жалоб жильцов. Я не знаю, кто из наших пожаловался: два года они стояли и никому не мешали, — рассказала местная жительница.

— ЖКХ-арт или ЖЭК-арт последние годы в уязвимом положении, — говорит юрист Андрей Куликов. — Покрышки уже несколько лет как запрещены для размещения на газонах — за такой объект можно получить штраф. Но и папье-маше на придомовой территории также устанавливать нельзя без согласия собрания собственников. Формально подобных дворов с мягкими игрушками и народными поделками — тысячи. Но живут они до первой жалобы: коммунальщики их оперативно демонтируют после обращений.