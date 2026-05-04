В Москве установят мемориальные доски в память о пяти героях СССР

- Четыре мемориальные доски установят в память об участниках Великой Отечественной войны, еще одну — в честь участника Афганской войны, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. - Все они появятся в 2026 году.

Имена на них - это имена героев СССР, обладателей медали «Золотая Звезда», которая была утверждена 1 августа 1939 года. Вместе с ней вручался высший орден СССР — орден Ленина. Медаль придумал Иосиф Сталин, он же согласовывал ее эскиз, в итоге была выбрана форма 5-конечной звезды, которую покрывают золотом 950 пробы.

Генерал-лейтенант авиации Сергей Прокофьевич Денисов за свою жизнь дважды получал звание Героя Советского Союза, орден Ленина и медаль «Золотая Звезда»: за командование авиационным отрядом в гражданской войне в Испании в 1936-37 гг, куда ушел добровольцем, и за выполнение боевых заданий в 1939-1940 гг. во время военных конфликтов с Японией и Финляндией.

Капитан 1-го ранга Сергей Никитич Решетов в октябре 1944 года отличился при форсировании Дуная: одним из первых перебрался через реку и организовал оборону захваченной территории. За что и был награжден.

Военный разведчик Ладо Ширеншаевич Давыдов звание героя СССР, орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» получил за успешную переправу через реку Западная Двина в 1944-м, после которой вместе с разведгруппой он сумел уничтожить группировку противника и захватил важные документы, в которых нашлись схемы всех оборонительных сооружений нацистов у Западной Двины.

Генерал-полковник авиации Василий Васильевич Решетников служил в авиации, за время Великой Отечественной войны совершил 307 боевых вылетов на бомбардировщике Ил-4 для нанесения точечных ударов по тылу противника. Его наградили за образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом отвагу и героизм.

Генерал-полковник Валерий Александрович Востротин – герой войны в Афганистане. В июле 1980 года в должности командира батальона получил тяжелое ранен, но вернулся в строй и с сентября 1986-го вплоть до вывода войск служил там с должности командира 345-го отдельного гвардейского парашютно-десантного полка.

КОНКРЕТНО

- Мемориальная доска, посвященная генерал-лейтенанту авиации Сергею Прокофьевичу Денисову - Вспольный переулок, 16 ст2.

- Мемориальная доска, посвященная капитану 1-го ранга Сергею Никитичу Решетову - ул.Девятая Рота, 2к2

- Мемориальная доска, посвященная военному разведчику Ладо Ширеншаевичу Давыдову – ул.Космонавтов, 12.

- Мемориальная доска, посвященная генерал-полковнику авиации Василию Васильевичу Решетникову - Большой Афанасьевский переулок, 25.

- Мемориальная доска, посвященная генерал-полковнику Валерию Александровичу Востротину – ул.Садовническая, 25.