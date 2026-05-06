Сгоревший советский танк и фронтовой грузовик: какие сохранившиеся боевые машины напоминают о Великой Победе

Мемориал «Поле воинской славы 1812 и 1941 годов - высота Длинная».

Памятники в виде орудий и машин времен Великой Отечественной войны можно увидеть на столичных улицах. Всего их в городе более тридцати. Некоторые из них разместили около школ и городских предприятий. Есть даже такие, которые стоят прямо во дворах жилых домов.

Рассказываем, какие фронтовые артефакты стали памятниками в столице.

АРТИЛЛЕРИСТЫ, СТАЛИН ДАЛ ПРИКАЗ

В центре столицы на Пресне стоит дивизионная пушка ЗИС-3 в память о выпускниках первой Московской специальной артиллерийской школы, погибших на фронтах войны. Самому старшему из них было 23 года. Учебное заведение для будущих воинов открыли по приказу Сталина в 1937 году в районе Красной Пресни. Туда зачисляли только лучших учеников обычных школ, закончивших 7 классов. При этом особо учитывалось наличие у подростков спортивных знаков «Готов к труду и обороне», Осоавиахима, «Ворошиловский стрелок», обществ парашютного спорта и других.

Обелиск находится сегодня во дворе школы №2030. Он стал местом встречи ветеранов и учеников.

«ЗАХАР ИВАНОВИЧ» ВОЗИЛ СНАРЯДЫ И РАНЕНЫХ

В Черемушках на юго-западе города припаркован фронтовой грузовой автомобиль ЗИС-5, известный в годы Великой Отечественной войны как «Захар Иванович». Так в народе «расшифровали» первые буквы в его названии. Грузовик был рабочей лошадкой на фронтах, доставляя грузы, снаряды и людей. Некоторые модели машины оснащались зенитным пулемётом на специальной платформе в кузове - для боевых расчетов, или приспособлениями для подвески носилок - для перевозки раненых.

Памятник в Черемушках посвящен фронтовым шоферам. Неподалеку в годы войны работала автобаза, с которой на передовую ушли 330 водителей. Домой из них вернулись чуть больше 30.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Еще один военный мемориал находится во дворе школы № 15 в Черемушках. На бетонном постаменте - башня сгоревшего советского танка Т-26. Рядом разместили другие уцелевшие части бронемашины - остов, гусеницы, колеса. Все это подняли из смоленских болот и привезли в столицу участники школьного военно-патриотического клуба. Поисковики нашли в танке медальон, по которому узнали имя командира боевой машины - Героя Советского Союза Семена Бутенина.

В августе 1942-го подбитый в бою горящий танк раненый Бутенин направил на противотанковую пушку и вражеские блиндажи. Герою удалось спастись из пекла и добраться до своих. После лечения и переподготовки он вернулся на фронт и воевал до победы над Германией.

А У НАС ВО ДВОРЕ

Сквер «Ветеранский дворик» во дворе жилых домов на юге Москвы украшает настоящая противотанковая пушка ЗиС-2 образца 1943 года. Ее поставили по просьбе расположенного рядом районного Совета ветеранов. Памятник открыли в 2010 году в честь 65-летия Победы. На счету этой пушки несколько уничтоженных вражеских танков, бронемашин и орудий. В сквере есть стенды с фотографиями и рассказами о жителях района, ветеранах Великой Отечественной войны.

ПОЛЕ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

В Новой Москве в поселении Роговское создали мемориал «Поле воинской славы 1812 и 1941 годов - высота Длинная». Место легендарное - осенью 1812 года здесь состоялось знаменитое Тарутинское сражение на реке Чернишне, в котором русская армия разгромила войска Наполеона. И здесь же в декабре 1941 года решалась судьба Москвы. Красноармейцы 58 суток удерживали высоту, отбивая атаки фашистов. Отсюда затем началось контрнаступление советских войск.

Теперь в память об этих важных событиях на поле стоят боевые орудия времен обеих войн - пушки и танк Т-80Б. Рядом установлены бюсты генерал-фельдмаршала Михаила Кутузова, атамана Платова, памятники Георгию Жукову и Виктору Талалихину. Там же находится часовня и 16 братских захоронений.

УЧАСТВОВАЛИ В ШТУРМЕ РЕЙХСТАГА

На северо-западе столицы в Серебряном бору перед зданием военкомата словно занял оборону тяжелый танк «ИС-2». В годы Великой Отечественной здесь создавался 1-й танковый корпус, участвовавший в Курской и Сталинградской битвах. Экипажи этих мощных бронированных машин отличились при штурме Рейхстага.

Напротив памятника, через дорогу, около монумента «Боевой путь 3-й ударной армии» стоит 76-мм пушка ЗиС-3 образца 1942 года. В первые месяцы войны в этих местах размещался штаб 3-й ударной армии. Ее солдаты участвовали в битве под Москвой и брали Берлин.

ЧТО ЕЩЕ

- на гранитном постаменте - 122-мм гаубица М-30 (ст. м. «Текстильщики», ул. Юных Ленинцев, напротив д. 12);

- грузовик ГАЗ-АА, знаменитая фронтовая «полуторка». Машину нашли поисковики в местах боев под Вязьмой. Студенты Тимирязевской академии восстановили ее и поставили около одного из корпусов вуза (ст. м. «Петровско-Разумовская», Лиственничная аллея, д. 7);

- зенитная пушка артиллерийского полка в Бутове, где во время войны проходила одна из линий противовоздушной обороны Москвы (ст. м. «Улица Старокачаловская», ул. Грина, в районе д. 18б);

- на бетонной площадке - танк Т-34, один из символов Второй Мировой войны. Памятник установили в честь 50-летия Победы в 1995 году (ст. м. «Тушинская», ул. Свободы, около д. 13/2);

- советская самоходно-артиллерийская установка класса истребителей танков СУ-100 (ст. м. «Строгино», ул. Исаковского, напротив д. 33);

- мемориал в парке 30-летия Победы - танк Т-64А, 85-мм зенитная пушка 52-К и остатки немецкой противотанковой пушки Pak-40 (ст. м. «Пражская», ул. Кировоградская, в районе д. 20 и д. 22).

