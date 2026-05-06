Могут дать условное: что грозит байкеру, насмерть сбившему красавицу-актрису Ксению Добромилову

Ксения работала фотографом, преимущественно в мототусовке Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Вечером 5 мая в Москве погибла модель, фотограф и актриса Ксения Добромилова. Ее сбили неподалеку от Киевского вокзала, когда она снимала мотоциклистов. Один из байкеров снес москвичку — женщину пытались реанимировать, но она скончалась на месте аварии. За смертельное ДТП грозит до пяти лет лишения свободы.

Сейчас возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. Это нарушение ПДД или эксплуатации транспорта, которое по неосторожности повлекло смерть человека. Об этом сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по г. Москве.

— Эта статья предусматривает наказание в виде принудительных работ или до пяти лет лишения свободы. Срок может быть условным. Сейчас прогнозировать, каким будет приговор, некорректно. Но вообще по статье часто дают условно. Но все зависит от обстоятельств дела, резонанса, признания вины и многих других факторов, — рассказал KP.RU юрист Андрей Куликов.

Ксения Добромилова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Например, в этой ситуации погибшая сама нарушила ПДД, выйдя на проезжую часть. Фотографа сбил 32-летний москвич. Накануне он прочитал в ее группе в соцсетях, что та будет стоять в условленном месте — по улице Большая Дорогомиловская. Ксения практиковала подобные съемки: снимает проезжающих мимо мотоциклистов, затем те пишут ей и выкупают свои кадры за 1000-5000 рублей.

В день аварии Ксения работала на островке безопасности, который разделяет потоки. Однако в момент рокового кадра, она вышла на проезжую часть. Мимо ехали три мотоцикла. Двое байкеров решили «прокозлить» перед камерой: синхронно поднять передние колеса своих мотоциклов.

Трюк один из водителей закончил буквально в метре от фотографа, которая в этот момент стояла на дороге. При соприкосновении переднего колеса с асфальтом, байк повело в сторону Ксении — тяжелый удар отбросил москвичку на десять метров по дороге. Тяжелейшая черепно-мозговая травма. Фотограф скончалась по дороге в больницу.

Погибшей было 34 года. По образованию — актриса, играла в небольшом московском театре. Плюс снималась в клипах и сама работала фотографом, преимущественно в мототусовке. Ксения исполнила главную роль в клипе рэперов HammAli & Navai «Девочка-война».

