Дорогу к пограничному пункту пропуска на Большой Уссурийский сдадут в 2027 году

На текущий момент техническая готовность трассы составляет 44%. Дорога свяжет погранпереход с мостом через Амурскую протоку. Для обеспечения транспортной доступности стратегического объекта работы по строительству новой дороги ведутся в круглосуточном режиме.

Строительство подъездной дороги к будущему международному погранпереходу на острове Большой Уссурийский у Хабаровска реализуется в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и идёт с опережением графика.

Проект строительства пункта пропуска на границе с КНР на острове имеет стратегическое значение для региона и страны в целом, подчеркнули в краевом министерстве транспорта. Новый погранпереход повысит инвестиционную привлекательность Хабаровского края, даст импульс развитию туристической инфраструктуры, укрепит международное сотрудничество России и Китая, а также окажет положительное влияние на экономику региона и качество жизни граждан.

Особое внимание реализации проекта уделяет губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Комплексные работы ведутся по всей трассе. На отдельных участках уже завершена укладка геотекстиля и формирование насыпи, в то время как на других участках идёт переустройство линий электропередач и обустройство мостовых переходов.

Подрядчик одновременно усиливает фундаменты и занимается засыпкой арок мостов — это необходимо, чтобы к следующему сезону полностью подготовить земляное полотно.

Общий объём финансирования проекта в 2026 году составляет порядка 1,122 млрд рублей, в том числе 1,05 млрд рублей из федерального бюджета и более 71,4 млн рублей из краевого бюджета.

План на 2026 год — полностью завершить работы по устройству земляного полотна и слоёв основания дорожной одежды. Ввод трассы в эксплуатацию запланирован на 2027 год. На строительной площадке задействовано более 86 единиц специальной техники. Около 120 рабочих трудятся в две смены.