Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и ветераны СВО возложили цветы к стеле «Город воинской славы» в Можайске

Московская область сегодня отмечает региональный День воинской доблести. Этот праздник учредили в 2025 году, закрепив за ним дату 6 мая - таким образом, объединив его с Днем памяти святого Георгия, покровителя всех воинов.

Четыре подмосковных города имеют почетный статус «Города воинской славы» - Дмитров (еще с 2008 года!), Наро-Фоминск, Волоколамск и Можайск.

В каждом из этих городов сегодня прошли праздничные мероприятия. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал в Можайск, чтобы вместе с ветеранами специальной военной операции возложил цветы к стеле «Город воинской славы».

- Я рад вас всех видеть, наших героев, - обратился губернатор к военнослужащим. - Мемориал «Город воинской славы» – место особое для Можайска. История города тесно связана с защитой Москвы и всей страны: рядом проходило Бородинское сражение Отечественной войны 1812 года, здесь же во время Великой Отечественной войны был один из важных оборонительных рубежей на западных подступах к столице.

Андрей Воробьёв напомнил, что почетное звание «Город воинской славы» Можайск получил Указом Президента в 2012 году.

- А в 2015-м в самом сердце города появилось новое памятное место – стела, - отметил губернатор. - В прошлом году мы привели в порядок территорию за стелой, разбили здесь сквер «Аллея Героев». Участок небольшой, всего 0,5 га, но постарались сделать его красивым и уютным.

После возложения букетов Андрей Воробьёв пообщался с ветеранами СВО. У каждого из них своя история. Например, кавалер Ордена Мужества Александр Князев - из тех, кто был мобилизован осенью 2022 года - сам пришел в военкомат. Выполняя боевую задачу, подорвался на мине. Потерял ногу, проходил тяжелую реабилитацию. После демобилизации устроился работать в военкомат, руководит местными отделениями «Боевого братства» и Ассоциации ветеранов СВО.

- Я часто встречаюсь со школьниками и студентами, рассказываю свою историю и истории ребят, которых уже нет с нами, - рассказал губернатору Александр. - Самая живая история — та, которую говоришь человеку в глаза. Только так можно заложить в детях зерно патриотизма, из которого вырастет настоящий защитник Отечества.

Герой несмотря на свою тяжелую травму, продолжает заниматься спортом - бегает на протезе, ходит в бассейн, увлекся армрестлингом.

В Можайске у мемориала «Город боевой славы» находится сквер «Аллея героев», который в свое время заложили в честь героев Великой Отечественной войны и Бородинского сражения. В 2025-м сквер привели в порядок по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».