Доступ к мобильному интернету и СМС временно ограничат в Москве 9 мая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В День Победы, 9 мая, в Москве будут временно ограничены доступ к мобильному интернету и сервисам обмена СМС. Об этом сообщило Министерство цифрового развития РФ.

Как уточнили в ведомстве, ограничения вводятся для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Под них попадает в том числе доступ к «белому списку» сайтов. При этом домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме без ограничений.

Что касается 7 и 8 мая, планов по отключению или ограничению мобильного интернета в эти дни нет. Однако в случае возникновения непосредственных угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения.

Ранее KP.RU опубликовал рекомендации, как жить и работать в условиях ограничения связи.