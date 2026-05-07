Школьники в эфире

Фото: Департамент образования и науки города Москвы

7 мая - День радио, когда принято вспоминать о силе голоса — от радиоволн до стримов и подкастов, — особенно ясно становится: журналистами не становятся внезапно. Это профессия, в которой важно не только говорить, но прежде — уметь слышать и замечать.

Сегодня этот путь всё чаще начинается задолго до первых стажировок — прямо в школе. И московские медиаклассы стали одним из самых ярких примеров того, как системная подготовка меняет представление о «раннем старте».

И ШКОЛА, И РЕДАКЦИЯ

За десять лет предпрофессиональное образование в Москве выросло в устойчивую систему, охватывающую более 70% школ. И речь идёт уже не о точечных инициативах, а о выстроенном маршруте — от школы до профессии. Ребятам доступно шесть направлений: инженерные, медицинские, ИТ, предпринимательские, психолого–педагогические классы, медиаклассы. Выпускники даже получают первые профессии на базе колледжей по завершению 11 класса. Например, ученики медицинских классов могут устроиться на работу младшей медсестрой или продолжить обучение в вузе.

Медиаклассы сегодня организованы в 145 школах столицы. Это не кружок по интересам и не разовая акция — это полноценная образовательная траектория, встроенная в школьную программу.

Фото: Департамент образования и науки города Москвы

Чем же здесь занимаются подростки, которые ещё вчера просто смотрели новости или слушали радио по дороге в школу? Они не просто делают контент — они постепенно входят в саму логику медиа: разбирают информацию на смыслы, работают с форматами, учатся точно формулировать мысли и выстраивать визуал. Делать красивую картинку мало - важно понимать, какой след она оставит у зрителя или слушателя.

«Предпрофессиональные классы мы развиваем больше 10 лет — сегодня это один из важных мостов между школой и карьерой, - описывает суть проекта заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. – Сегодня в медиаклассах учатся более 6 тысяч ребят. Они углубленно изучают литературу, языки, обществознание и посещают стажировки: на телеканалах, радиостанциях, в кинопарке «Москино», музеях. Для учеников мы открыли более 130 современных медиастудий в школах. А в День радио особенно приятно сказать, что среди этих ребят уже есть те, кто записывает подкасты, работает с голосом и пробует себя в радиожурналистике».

Фото: Департамент образования и науки города Москвы

Предпрофессиональное образование в Москве устроено как единая система ранней профориентации, где школа, колледжи и вузы выстраивают для учеников последовательные уровни одной траектории. Здесь старшеклассники не только углубленно изучают предметы, но и постепенно знакомятся с будущими профессиями через практику, проекты и работу с индустриальными партнерами.

Так, ребята из медиаклассов получают первую профессию — фотографа, оператора или графического дизайнера. К моменту выпуска у них уже есть не только понимание медиасреды, но и собственное портфолио — собранное в реальной работе. Однако самое важное здесь — ощущение, что ты уже внутри процесса. Не наблюдатель, а участник.

ТВОРЧЕСКИМ ЛЮДЯМ – ТВОРЧЕСКИЕ РАЗВИЛКИ

Пожалуй, главное, что отличает эту модель обучения, — отсутствие единственного сценария. Здесь не загоняют в рамки, а предлагают попробовать — и выбрать. Творческому человеку как раз и нужны такие «развилки», когда ещё не обязательно принимать окончательное решение, но уже можно почувствовать разницу между смежными профессиями.

Фото: Департамент образования и науки города Москвы

Если тянет в сторону кинематографа, школьники отправляются в кинопарк «Москино». Причём не в теории, а буквально — на съёмочных площадках. Старшеклассники оказываются в пространстве, где рядом сосуществуют средневековые города, Москва 1930-х и павильоны с крупнейшим в Европе хромакеем. Здесь они не просто смотрят, как снимается кино, а пробуют себя в роли тех, кто фиксирует процесс: снимают, берут интервью, собирают собственные репортажи. Именно в «Москино» реализуется идея практического погружения: школьники знакомятся с полным циклом создания медиаконтента — от съёмки до монтажа, работая на реальных площадках вместе с профессионалами индустрии.

Фото: Департамент образования и науки города Москвы

Фото: Департамент образования и науки города Москвы

А если ближе классическая журналистика — включаются другие маршруты: редакции, телеканалы, новостные агентства. Среди партнёров проекта — «Газпром-Медиа Холдинг». Школьники посещали радиостанции ENERGY, «Детское радио», «Радио Романтика»: знакомились с тем, как устроен эфир изнутри, и даже давали свои первые интервью — поначалу робкие, но оттого не менее ценные. Есть и другие точки входа в профессию. В ТАСС действует образовательный проект «Медиакласс в ТАСС»: многие его участники уже работают с редакцией «ТАСС Дети» и берут интервью у известных людей, которые публикуются в канале «НЬЮМ и ТД».

И, как подчёркивает Анастасия Ракова, город последовательно расширяет такие возможности: школьники проходят практику на реальных площадках, знакомятся с полным циклом создания контента и получают опыт, который напрямую влияет на дальнейший выбор профессии. Здесь важно, что ученику не навязывают конкретный путь — он сам «примеряет» разные роли: сегодня репортёр на радио, завтра интервьюер в новостном агентстве, послезавтра оператор в кинопарке.

Фото: Департамент образования и науки города Москвы

УЧИТЬСЯ ВИДЕТЬ, А НЕ ТОЛЬКО СНИМАТЬ

При этом медиапрактика выходит далеко за пределы привычных студий и съёмочных площадок. Иногда она приводит в пространства, где меняется само представление о профессии. Медиаклассы знакомят будущих журналистов с крупными городскими проектами Москвы. Один из таких примеров — посещение международной выставки современного искусства «Вместе» в новом корпусе 62-й больницы в Сколкове.

Фото: Департамент образования и науки города Москвы

Фото: Департамент образования и науки города Москвы

Это пространство, где медицина и архитектура, искусство и забота о человеке формируют новую концепцию исцеляющей среды. Подход, в котором важно не только лечение, но и эмоциональное состояние человека, его ощущение безопасности и смысла. Для школьников это становится возможностью увидеть, как масштабные городские идеи превращаются в реальную среду — живую, многослойную ткань.

Фото: Департамент образования и науки города Москвы

Здесь они пробуют себя в форматах арт-журналистики: работают с темами, которые требуют не только точности, но и наблюдательности. Делают репортажи, фиксируют детали, берут интервью у врачей, кураторов и художников. По сути, учатся не просто описывать событие, а работать с его смыслом. Такие задачи не решаются одним кликом — они требуют времени, внутренней тишины и умения всматриваться.

Фото: Департамент образования и науки города Москвы

Как видим, медиаклассы — это не столько про профессию, сколько про навык ориентироваться в мире: слышать, видеть и выбирать. И именно с этого — задолго до первого эфира, задолго до того, как загорится красная лампочка микрофона, — для многих и начинается журналистика. А День радио становится не просто профессиональным праздником, а напоминанием: любой большой голос когда-то был маленькой попыткой сказать что-то важное — и быть услышанным. В Москве эту попытку помогают совершить уже за школьной партой.