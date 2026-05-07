Гнал так, что не успел вовремя затормозить: вынесен приговор водителю фуры, который смял легковушку с тремя детьми внутри

Вынесен приговор водителю фуры, который смял легковушку с тремя детьми внутри. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Трое детей и их беременная мать попали в страшное ДТП 20 июля прошлого года. Ирина в то день поехала из Смоленской области, где жила их семья, по делам в Москву. Заодно взяла с собой дочек, на тот момент им было 15, 6 лет, младшей - всего годик.

По неясным причинам на 124-м километре автодороги М-1 «Беларусь» под Можайском Ирина остановила машину. Почему – женщина вспомнить не может. Сзади в это время ехала груженая фура – 20 тонн буквально смяли легковушку с женщиной и детьми внутри. Годовалая девочка погибла, ее старшие сестры и мать получили тяжелые травмы. Ирина потеряла ребенка.

Водитель фуры – Олег Колосовский утверждал, что не мог поступить иначе: мол, машина впереди затормозила неожиданно, «аварийки» не включила, он заметил ее в последний момент. Налево уйти не мог – там был плотный поток автомобилей, справа – отбойник и обрыв. Вот и пытался затормозить, как мог.

Подтвердить или опровергнуть его слова оказалось проблематично – записей с камер или видеорегистраторов получить не удалось. Зато эксперты установили: судя по тормозному пути, фура ехала значительно быстрее разрешенной скорости. Поэтому и не успела остановиться.

Поэтому ему было предъявлено обвинение по ч.3 ст.264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека».

- Уголовное дело рассмотрено в особом порядке. Подсудимый признал вину и раскаялся. Его близкие родственники частично компенсировали ущерб потерпевшей, - рассказали в прокуратуре Московской области. - Выступая с последним словом, Колосовский принес извинения и попросил суд не лишать его возможности работать, чтобы загладить причиненный вред. Суд в итоге признал его виновным и назначил наказание в виде 2 лет и 1 месяца колонии-поселения. Также суд частично удовлетворил иски потерпевшей и ее супруга на сумму 4,5 млн рублей.

