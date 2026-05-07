Барашек Чарли и двойняшки лемуры: кто из новеньких появился весной в Московском зоопарке

Весной в столичном зоопарке появились новые животные. Одни приехали из других зверинцев. Другие недавно родились.
Рассказываем, кого еще можно увидеть во внутренних и уличных вольерах.
В павильоне «Ночной мир» поселился полосатый кускус Баранка. Осенью прошлого года его привезли в столицу. Сначала зверек «прятался» на карантине. Потом привыкал к новому месту, проживая в служебных помещениях. Теперь Баранку можно увидеть в компании других жильцов павильона - карликовых сумчатых летяг и самца щетинохвостого кенгуру. Кускус резво носится по деревьям, ловко хватаясь за ветки цепким хвостом. Он любит полакомиться папайей, ананасом, яблоками, бананами, виноградом, насекомыми.
В павильоне «Птицы и бабочки» на новой территории зверинца впервые показывают редких насекомых - мятных палочников. Они в самом деле похожи на палочки. И цвет у них нежно-зеленый. А название им дали за необычный способ защиты. Если они почуют опасность, то сразу «стреляют» из специальных пор спреем с мятным запахом. Так эти насекомые привыкли отпугивать хищников у себя дома - в тропических лесах Австралии, Новой Гвинеи и Соломоновых островов. Почти такие же тропики постарались создать для них в столичном зоопарке. Температура воздуха в павильоне - около +26 градусов, влажность - примерно 70 процентов.
В компании четырех овечек в детской экспозиции появился кавалер - молодой барашек Чарли породы уэссан. А его новых подружек зовут Нуга, Кнопка, Вьюга и Ночка. Малыш родился в Пензенском зоопарке в 2024 году. Потом поселился на «Городской ферме» на ВДНХ. Теперь гуляет на контактной площадке на новой территории зоо. Там можно любоваться животными, гладить их и угощать специальным кормом. Животные общительные, славятся кротким нравом. В меню Чарли и его «девчонок» - сено, поросль, морковь, свекла. К этому продуктовому набору полагаются еще и гранулированные корма.
Полку пингвинов в столице прибыло. В семействе пингвинов Гумбольдта появились на свет шесть птенцов. Их уже показывают в вольере Дома птиц на старой территории зоосада. Некоторые из малышей научились заходить в воду, плавать в бассейне и выходить на сушу. Новички умеют вычислять в птичьем гомоне голоса своих родителей и голосят им в ответ. Дети, как и взрослые, питаются атлантической салакой.
В павильоне «Террариум» у большого геррозавра родились в этом году два детеныша. Эти крупные ящерицы обитают в Африке и на Мадагаскаре. В неволе получить от них потомство удастся нечасто. Специалистам нужно точно подобрать для комфорта будущих родителей уровень ультрафиолетового излучения, температуру и влажность воздуха. А еще успеть вовремя перенести кладку в инкубатор. Новых геррозавриков кормят сверчками, бананами, манго, морковью, салатными листьями и творогом.
Еще трое новеньких в «Террариуме» - родившиеся в этом году детеныши калимантанского безухого варана. Редкие рептилии пока находятся в отдельном террариуме под наблюдением зоологов. Малыши, как и взрослые особи, лакомятся дождевыми червями и улитками. Этот вид считается вымирающим. Таких варанов сейчас во всем мире наберется не больше сотни, включая музейные экспонаты.
Природа снабдила рептилий ядовитыми железами, но их яд не опасен для людей.
В павильоне «Дом приматов» на новой территории зверинца этой весной у кошачьих лемуров родилась двойня. Пока малыши не отходят от мамы. А еще катаются по вольеру на ее спине и животе. Взрослые из многочисленного семейства помогают ухаживать за крошками, например, облизывают их. Первые полгода новорожденные в основном подрастают на материнском молоке. Но уже с двух месяцев начинают немного пробовать взрослую еду - свежие овощи и фрукты, листья салата, перепелиные яйца, насекомых, орехи.
Эти животные включены в Международную Красную книгу.
В Московском зоопарке переключились на летний режим. С мая по сентябрь время работы экспозиции продлевается. Посетители смогут сюда приходить с 7.30 до 22.00.
Напомним, здесь проходят экскурсии, образовательные программы, мастер-классы, викторины и встречи с зоологами. Афиша и билеты - в сервисе «Мосбилет».
Из зимних закрытых помещений в уличные вольеры уже переехали многие животные и птицы зоопарка. Среди них:
- журавли-красавки, черные аисты, венценосные журавли, марабу, кудрявые и розовые пеликаны, бакланы;
- в авиарии на берегу Большого пруда на старой территории - розовые фламинго, ибисы и павлины;
- на Африканской поляне - жираф Липа;
- из млекопитающих - равнинные гориллы самец Визури и самка Кира, а также их малыш Квито;
- в уличном рве уже купается семейство капибар. Рядом с ними гуляют гигантские муравьеды Диего и Белла.
В мае постепенно начнут выходить на улицу и остальные. Например, орангутаны, кошачьи лемуры, сурикаты, медоеды, кафрские вороны и попугаи.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Хороший кот - круглый кот: Правила жизни манула Тимофея
Семеро против одного: как в Туве гоняются за верблюдами, чтобы сделать им весенние стрижки
В любой непонятной ситуации прячется за него: спасенная в Северной Осетии мишка Дынька стала поправляться рядом с новым другом