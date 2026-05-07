Барашек Чарли и двойняшки лемуры: кто из новеньких появился весной в Московском зоопарке

Кто из новеньких появился весной в Московском зоопарке.

Весной в столичном зоопарке появились новые животные. Одни приехали из других зверинцев. Другие недавно родились.

Рассказываем, кого еще можно увидеть во внутренних и уличных вольерах.

БАРАНКА, ДЕРЖИСЬ КРЕПЧЕ

В павильоне «Ночной мир» поселился полосатый кускус Баранка. Осенью прошлого года его привезли в столицу. Сначала зверек «прятался» на карантине. Потом привыкал к новому месту, проживая в служебных помещениях. Теперь Баранку можно увидеть в компании других жильцов павильона - карликовых сумчатых летяг и самца щетинохвостого кенгуру. Кускус резво носится по деревьям, ловко хватаясь за ветки цепким хвостом. Он любит полакомиться папайей, ананасом, яблоками, бананами, виноградом, насекомыми.

С МЯТНЫМ ЗАПАХОМ

В павильоне «Птицы и бабочки» на новой территории зверинца впервые показывают редких насекомых - мятных палочников. Они в самом деле похожи на палочки. И цвет у них нежно-зеленый. А название им дали за необычный способ защиты. Если они почуют опасность, то сразу «стреляют» из специальных пор спреем с мятным запахом. Так эти насекомые привыкли отпугивать хищников у себя дома - в тропических лесах Австралии, Новой Гвинеи и Соломоновых островов. Почти такие же тропики постарались создать для них в столичном зоопарке. Температура воздуха в павильоне - около +26 градусов, влажность - примерно 70 процентов.

МАЛЫШ ИЗ ПЕНЗЫ

В компании четырех овечек в детской экспозиции появился кавалер - молодой барашек Чарли породы уэссан. А его новых подружек зовут Нуга, Кнопка, Вьюга и Ночка. Малыш родился в Пензенском зоопарке в 2024 году. Потом поселился на «Городской ферме» на ВДНХ. Теперь гуляет на контактной площадке на новой территории зоо. Там можно любоваться животными, гладить их и угощать специальным кормом. Животные общительные, славятся кротким нравом. В меню Чарли и его «девчонок» - сено, поросль, морковь, свекла. К этому продуктовому набору полагаются еще и гранулированные корма.

МИЛЫЕ ПТЕНЧИКИ

Полку пингвинов в столице прибыло. В семействе пингвинов Гумбольдта появились на свет шесть птенцов. Их уже показывают в вольере Дома птиц на старой территории зоосада. Некоторые из малышей научились заходить в воду, плавать в бассейне и выходить на сушу. Новички умеют вычислять в птичьем гомоне голоса своих родителей и голосят им в ответ. Дети, как и взрослые, питаются атлантической салакой.

ХВОСТАТАЯ ПАРОЧКА

В павильоне «Террариум» у большого геррозавра родились в этом году два детеныша. Эти крупные ящерицы обитают в Африке и на Мадагаскаре. В неволе получить от них потомство удастся нечасто. Специалистам нужно точно подобрать для комфорта будущих родителей уровень ультрафиолетового излучения, температуру и влажность воздуха. А еще успеть вовремя перенести кладку в инкубатор. Новых геррозавриков кормят сверчками, бананами, манго, морковью, салатными листьями и творогом.

ЯДОВИТ И НЕ ОПАСЕН

Еще трое новеньких в «Террариуме» - родившиеся в этом году детеныши калимантанского безухого варана. Редкие рептилии пока находятся в отдельном террариуме под наблюдением зоологов. Малыши, как и взрослые особи, лакомятся дождевыми червями и улитками. Этот вид считается вымирающим. Таких варанов сейчас во всем мире наберется не больше сотни, включая музейные экспонаты.

Природа снабдила рептилий ядовитыми железами, но их яд не опасен для людей.

МОЛОКО НА ГУБАХ НЕ ОБСОХЛО

В павильоне «Дом приматов» на новой территории зверинца этой весной у кошачьих лемуров родилась двойня. Пока малыши не отходят от мамы. А еще катаются по вольеру на ее спине и животе. Взрослые из многочисленного семейства помогают ухаживать за крошками, например, облизывают их. Первые полгода новорожденные в основном подрастают на материнском молоке. Но уже с двух месяцев начинают немного пробовать взрослую еду - свежие овощи и фрукты, листья салата, перепелиные яйца, насекомых, орехи.

Эти животные включены в Международную Красную книгу.

КСТАТИ

В Московском зоопарке переключились на летний режим. С мая по сентябрь время работы экспозиции продлевается. Посетители смогут сюда приходить с 7.30 до 22.00.

Напомним, здесь проходят экскурсии, образовательные программы, мастер-классы, викторины и встречи с зоологами. Афиша и билеты - в сервисе «Мосбилет».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Из зимних закрытых помещений в уличные вольеры уже переехали многие животные и птицы зоопарка. Среди них:

- журавли-красавки, черные аисты, венценосные журавли, марабу, кудрявые и розовые пеликаны, бакланы;

- в авиарии на берегу Большого пруда на старой территории - розовые фламинго, ибисы и павлины;

- на Африканской поляне - жираф Липа;

- из млекопитающих - равнинные гориллы самец Визури и самка Кира, а также их малыш Квито;

- в уличном рве уже купается семейство капибар. Рядом с ними гуляют гигантские муравьеды Диего и Белла.

В мае постепенно начнут выходить на улицу и остальные. Например, орангутаны, кошачьи лемуры, сурикаты, медоеды, кафрские вороны и попугаи.

