Температура в Москве рухнет на 20 градусов вниз: Синоптики предупредили о резком похолодании на 9 мая

В День Победы будет прохладно, возможны небольшие дожди

В четверг майская жара в Москве и Подмосковье вышла на пик. Уже к полудню солнце раскалило воздух почти до +30 градусов в центре мегаполиса (на улице Балчуг зафиксированы +28,5 градуса), в Коломне (там +29), Кашире, Серпухове, Домодедово (везде выше +28 градусов).

Накануне, для сравнения, было чуть прохладнее - самый сильный зной 6 мая стоял в Коломне и Черустях, +28 градусов. Зато в Туле и Орле было +28,5, а в Рязани +29.

Даже не верится, что совсем скоро резко похолодает!

- Уже сейчас холодный атмосферный фронт зашел на север Подмосковья. И если в Коломне +29 градусов, то в Клину + 18,8, - сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

В пятницу температурный контраст усилится, предупредили в Гидрометцентре России: в южной части Московской области будет +20…+21 градус, а в северной всего +10…+15. В Москве можно рассчитывать на +16…+18 градусов. Пройдут дожди, могут прогреметь грозы.

В День Победы будет прохладно: ранним утром +6…+8 градусов, днем не выше +10…+15. Таким образом, температура за пару суток упадет на 15, а то и на 20 градусов. Сейчас она на 5 - 7 градусов выше, чем положено по климатическим нормам - обычно такая жара стоит в июле. А в праздничные выходные погода станет апрельской, до нормы температура не дотянет 2 - 3 градуса.

Что хорошо - сильных дождей не ожидается. Если и будут, то совсем небольшие и лишь местами.

В воскресенье, 10 мая, и в понедельник, 11 мая, погода не изменится.

- В праздничные дни ее будет определять северный антициклон, воздух в нем сухой и холодный, - объясняет Татьяна Позднякова.

Потепление начнется вместе с рабочей неделей. Во вторник и среду, 12 и 13 мая, +20…+21 градус, переменная облачность и небольшие дожди.

