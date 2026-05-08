Облачно и дождь с грозами ожидается в Москве 8 мая 2026 года Фото: Николай ХИЖНЯК. Перейти в Фотобанк КП

Пятница, 8 мая, станет для москвичей днем резкой смены погодного режима. После нескольких дней по-настоящему летнего тепла, когда воздух прогревался до +26…+29 градусов, погода в Москве решила напомнить, что май остается месяцем переменчивым. Синоптики прогнозируют облачность, затяжные дожди, местами грозы и даже град. Температура воздуха упадет сразу на 10 градусов по сравнению с предыдущими днями.

Погода в Москве 8 мая 2026 года: температура воздуха

Днем в столице ожидается +16…+18 градусов. Это существенно холоднее, чем в четверг, когда столбики термометров поднимались до +29. Ночью температура опустится до +7…+12 градусов. Суточный перепад будет умеренным, но резкое похолодание по сравнению с предыдущими днями может стать стрессом для организма.

Осадки в Москве 8 мая 2026 года

Небо над Москвой будет облачным. Ожидаются дожди, местами с грозами. Самое неприятное — синоптики не исключают выпадение града. Это уже не просто кратковременный дождь, а полноценное ненастье, которое может испортить планы на пятницу. Осадки будут достаточно интенсивными, так что зонты и непромокаемая обувь станут обязательными спутниками москвичей. Ночью дожди продолжатся, но их интенсивность может снизиться.

Облачно и дождь с грозами ожидается в Москве 8 мая 2026 года Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ветер, давление и предупреждения

Ветер в пятницу будет западным со скоростью 5–10 метров в секунду, местами порывы до 15–17 метров в секунду. Атмосферное давление начнет расти по сравнению с минимумами предыдущих дней и достигнет 749 мм ртутного столба днем и 747 мм ночью.

В связи с прогнозируемыми грозами и градом возможны предупреждения от МЧС. Водителям стоит быть предельно внимательными: во время грозы видимость может резко ухудшаться, а град способен повредить автомобили. Пешеходам рекомендуется переждать непогоду в укрытии. Тем, кто планирует выезды на природу в преддверии праздников, лучше перенести планы на более благоприятные дни.

Погода в Москве 8 мая — это контрастный день, когда летнее тепло уступает место ненастью. Дожди, грозы и возможный град сделают этот день не самым комфортным для прогулок. Хорошая новость в том, что к выходным характер погоды начнет постепенно улучшаться, а температура — снова повышаться.