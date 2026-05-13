Катится, катится новенький вагон: Сергей Собянин рассказал об обновлении парка московского метро

Более 700 новых вагонов получит Московский метрополитен в 2026 - 2027 годах в рамках планомерной работы по обновлению подвижного состава.

- С 2010 года доля современных поездов в столице выросла с 13% до 80%, а в 2030 году достигнет 90%, - пообещал мэр Москвы Сергей Собянин. - Ежегодно Московский метрополитен получает в среднем больше 300 российских вагонов.

Недавно на Замоскворецкую линию поступило 96 новеньких вагонов «Москва-2026», и теперь на линии ездит в общей сложности 144 вагона этой серии.

Для пассажиров любого роста

Отличия по сравнению со старыми поездами, которые ранее ездили по зеленой ветке, вполне очевидны: форма самих поездов, тип освещения, наличие внутри сквозных проходов между вагонами, кондиционеров и многое другое. Самое главное - конечно, вместимость.

- В сравнении с вагонами типа «Номерной», которые до начала обновления полностью составляли парк Замоскворецкой линии, вместимость одного состава увеличена примерно на 10%, а двери стали шире на 32%, - отметил Сергей Собянин.

А вот в чем отличия двух типов новых поездов: «Москва-2024» и «Москва-2026»? Визуально они очень похожи: даже внутри оформление выполнено в тех же серо-бежевых тонах.

- Обновлен блок связи «пассажир - машинист», между сиденьями убраны металлические стыки, увеличена площадь остекления на поручнях входной группы, изменен вид камеры заднего вида и фар на голове состава: теперь это единая световая лента, - назвал некоторые изменения глава города.

Шеф-дизайнер «Трансмашхолдинга» Евгений Маслов (именно эта компания выпускает «Москву-2026») рассказал об остальных: «маска» (то есть «лицо») нового поезда теперь выполнена в матовом оттенке «черный оникс» (ранее был глянец), фары не просто собраны в единую линию, они теперь иначе распределяют свет - так, чтобы тоннель освещался дальше, но более равномерно, чем у других моделей.

- Мы также обновили систему вентиляции: теперь потолок выглядит ровнее и чище, а интерьер - легче. Изменили форму сидений, убрали с них металлические элементы, а USB-порты вынесли на поручни, - перечислил Евгений Маслов. - Конструкцию самих поручней тоже пересмотрели: подобрали такой угол, чтобы держаться за них стало удобно пассажирам любого роста и возраста.

Проехать 300 км без замечаний

До того как выйти на линию, каждый поезд и вагон проходят тщательную проверку: сначала у производителя в Мытищах, потом собственно в столичной подземке.

- Каждый поезд должен пройти не меньше 300 км без замечаний, только после этого он допускается к перевозке пассажиров. Это одни из самых строгих требований к безопасности в мире, - отметил Сергей Собянин.

Процесс проверки называют обкаткой, участвуют в ней опытные машинисты.

- Проверяем все возможные параметры. К примеру, ограничивает ли система скорость, как работает резервное управление, - рассказывает машинист первого класса электродепо «Сокол» Павел Гаравский.

- Какие недостатки всплывают чаще всего?

- Бывают замечания по работе датчиков, - отвечает он. - После корректировки процесс обкатки начинается заново. И так до тех пор, пока все 300 км состав не проедет идеально, без всяких нареканий.

Обкатку чаще всего проводят по субботам или ночами - чтобы не мешать движению поездов с пассажирами. Особенно тщательно тестируют тормоза и системы безопасности. В случае если с машинистом что-то происходит (допустим, он потерял сознание), меняется давление на педаль. Обычно в таких случаях нога соскальзывает с нее. Система должна автоматически, но плавно остановить состав.

Машинист электропоезда Виктор Талала на обкатке поездов работает с 2014 года, он уже тестировал поезда «Москва-2020», «Москва-2024», теперь - «Москва-2026».

- При проверке тормозов мы фиксируем, какое расстояние преодолевает поезд при торможении с 60 км/ч - именно на этой скорости он заходит на станцию, - рассказывает Виктор Талала. - В норме поезд должен остановиться не более чем на 125 метрах.

КОНКРЕТНО

Чем отличаются «Москва-2024» и «Москва-2026»

«Маска» («лицо» поезда): 2024 - глянцевая, 2026 - матовая.

Входная группа: 2024 - перегородки у входных дверей были полностью из стекла, 2026 - пластик + стекло, кроме того, они стали меньше размером.

Сиденья и зарядки: 2024 - зарядки располагались между сиденьями, 2026 - все зарядки перенесли на поручни, заменили ткань сидушек на антивандальную.

Фары: 2024 - 6 диодов, плюс окантовка, 2026 - 12 диодов + окантовка.

Система связи «пассажир - машинист» стала понятнее и удобнее.

ВАЖНО!

Средняя длина платформы на новых станциях московского метро - 162 метра, на старых - примерно 155 метров. Важно запомнить: если вдруг человек упал в метро с платформы на пути, то, если не видно приближающегося поезда, нужно идти к концу платформы - туда, где висят часы и черно-белая табличка, которая обозначает остановку первого вагона. Там безопасно: поезд остановится, не доехав до этой точки. Если же поезд уже близко, нужно лечь лицом вниз в лоток между рельсами головой к движущемуся составу. Важно не шевелиться и сохранять такое положение, пока поезд не остановится полностью.