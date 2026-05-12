Дом-мастерскую архитектора Константина Мельникова в центре столицы уже почти полностью отреставрировали. Фото: пресс-служба Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А.В. Щусева

В столице обновили еще несколько старинных сооружений. Среди них не только здания, но и другие ценные памятники истории и архитектуры.

В мэрии Москвы рассказали, что и где привели в порядок.

ДВОРЯНСКОЕ ПОМЕСТЬЕ

Около Садового кольца можно вновь любоваться жилым домом поэта Аполлона Майкова. Построенное в 18 веке здание в два этажа почти полностью уцелело в том виде, в каком было создано. Дворянский род Майковых владел этим имением до 1905 года. Потом собственник сменился. А после 1917 года в главном доме усадьбы работали медицинские учреждения. С 2006 года там находится юридическая фирма.

Что сделали:

- обновили центральную часть фасада с широкими выступами стен, маскаронами над окнами и треугольным фронтоном с лепниной;

- привели в порядок окна на первом этаже - с веерными замками, на втором - с лепными розетками и лентами;

- почистили, восстановили и обработали специальными защитными составами белокаменные детали здания;

- расчистили слои отделки, заново нанесли штукатурку на фасады и архитектурный декор и вернули им исторический цвет.

Где: ст. м. «Сухаревская», ул. Б. Спасская, д. 19а, стр. 1.

Дворянское поместье. Фото: пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

ЛЬВИНЫЙ ДОЗОР

В районе Комсомольской площади отреставрировали доходный дом Бурениных, украшенный гербом со львами. Его построили для обеспеченных жителей в 1915 году по проекту архитектора Вячеслава Олтаржевского. Он выбрал для здания высотой в четыре этажа стиль рациональный модерн с элементами готики. До наших дней сохранилась планировка и подлинные декоративные детали.

Что сделали:

- отреставрировали герб со львами и световой фонарь, а также гипсовый и штукатурный декор;

- по историческим аналогам изготовили металлические въездные ворота;

- обновили парадную лестницу и вестибюль, воссоздав частично утраченный декор, а также тисненую метлахскую плитку;

- провели гидроизоляцию фундаментов, облицовку гранитного цоколя, заново нанесли штукатурку и краску на фасадах;

- привели в порядок столярные заполнения окон.

Где: ст. м. «Красносельская», ул. Нижняя Красносельская, д. 23.

Доходный дом Бурениных. Фото: пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

КОНИ ПРИВЕРЕДЛИВЫЕ

На Центральном московском ипподроме продолжается масштабное обновление. Уже полностью восстановили исторический вид его главных символов - квадриги и конных скульптур. Их ранее создали для основного корпуса ипподрома известные мастера Сергей Волнухин и Константин Клодт.

Что сделали:

- очистили детали сооружения от старых слоев краски и ремонтных «заплаток»;

- укрепили каркасы из черного металла;

- восстановили устраненные фрагменты редкого материала скульптур - шпиатра, который представляет собой сплав из цинка, олова и разных добавок;

- заделали трещины;

- исторические формы скульптур восстановили при помощи чеканки;

- нанесли на поверхность фигур защитный состав.

Где: ст. м. «Беговая», ул. Беговая, д. 22.

На Центральном московском ипподроме уже полностью восстановили исторический вид его главных символов - квадриги и конных скульптур. Фото: mos.ru

СУХАРИКИ ПОД КРЫШЕЙ

За последние годы на Новопесчаной улице на севере столицы восстановили фасады почти сорока жилых домов в стиле советской неоклассики. Их построили в 50-е годы прошлого века. Один из таких корпусов высотой в семь этажей спроектировали архитекторы Зиновий Розенфельд, создавший здания вдоль Кутузовского проспекта, и Петр Помазанов, автор генплана застройки Песчаных улиц в столице.

Что сделали:

- расчистили и промыли фасады, а также обработали их специальным защитным составом;

- отремонтировали участки кирпичной кладки, откосы, цоколь и отмостку;

- привели в порядок декоративный тянутый карниз, рельефную плитку, кронштейны под балконами;

- покрасили в цвет «классический белый» наличники полукруглых окон и венчающий здание карниз с сухариками - декоративными выступами;

- обновили входы и балконы;

- на фасаде разместили новую систему наружного водостока.

Где: ст. м. «Сокол», ул. Новопесчаная, д. 23, корп. 5.

На Новопесчаной улице восстановили фасады почти сорока жилых домов в стиле советской неоклассики. Фото: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

НА ФАСАД ДОМА МЕЛЬНИКОВА ВЕРНУЛИ НАДПИСЬ

Знаменитый экспериментальный дом-мастерскую архитектора Константина Мельникова в центре столицы уже почти полностью отреставрировали. Здание состоит из двух разных по высоте цилиндров одинакового диаметра, врезанных друг в друга. По форме дом напоминает восьмерку.

Что сделали:

- восстановили исторический вид фасадов, а также вернули на главный фасад надпись «Константин Мельников. Архитектор»;

- укрепили конструкции кровли;

- привели в порядок кирпичную кладку;

- вернули подлинные цветовые оттенки в интерьерах, в числе которых желтый и розовый;

- обновили витраж в виде окна высотой около 5 метров в центральной части фасада малого цилиндра, а также остальные окна, межкомнатные двери, винтовую лестницу и напольное покрытие первого этажа дома.

Где: ст. м. «Смоленская», Кривоарбатский пер., д. 10.