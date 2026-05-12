Собянин: До конца 2027 года планируем построить электродепо «Новорижское»

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня, 12 мая, проверил, как строится электродепо «Новорижское». Его разместят с северной стороны Новорижского шоссе в районе 23 километра на территории Красногорска.

«Полным ходом строим Рублево-Архангельскую линию метро, - сказал Собянин во время осмотра стройплощадки. - В планах первый этап – 2026 год, второй этап – 2027 год. Сроки очень сжатые, амбициозные. Но многое остается за пределами этой картинки. Это огромное инженерное обеспечение всей системы и электродепо, которое позволяет эксплуатировать большое количество подвижного состава».

Мэр напомнил о применении новейших технологий при строительстве электродепо «Новорижское». Известно, что комплекс обеспечит отстой и эксплуатацию одновременно около 30 поездов метро.

«Это огромный объем, но так надо, без этого линия и метро не поедут. Надеюсь, строители уложатся в те сжатые сроки, которые были определены – около полутора лет, и весь этот гигантский завод будет своевременно построен», - отметил Собянин.

ЧТО СДЕЛАЮТ

Электродепо «Новорижское» оснастят новейшим оборудованием с высоким уровнем автоматизации. В комплексе разместятся:

- цех эксплуатационного обслуживания на 26 канав с камерой мойки составов;

- мотодепо с ремонтно-строительным участком;

- производственно-административный и инженерно-технический корпус;

- тренировочный полигон;

- столовая на 56 мест;

- комнаты отдыха локомотивных бригад по типу гостиничных номеров – с двухместными блоками с санузлами;

- блок медицинской службы с кабинетом предрейсовых осмотров, кабинетами врача и психолога, процедурным и прививочным кабинетами, комнатой медперсонала;

- актовый зал и хозяйственные помещения (прачечная, гладильная, помещения для хранения спецодежды).

В целом длина путей депо составит более 10 километров.

В новом комплексе смогут работать более 520 сотрудников. Они будут обслуживать поезда «Москва-2026».

Всего в 2026 – 2027 годах в планах метро - закупка более 700 вагонов «Москва-2026». Некоторые из них поступят в электродепо «Новорижское».