Москва продолжит развивать систему онкологической помощи

Власти Москвы приняли решение продолжить системное развитие этого направления, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

За несколько лет удалось добиться серьезных результатов. Если в 2019 году злокачественные опухоли на ранних стадиях выявляли в 62,3 процента случаев, то в 2025 году этот показатель вырос до 67,8 процента. Кроме того, увеличилось число пациентов, состоящих на учете более пяти лет после постановки диагноза — с 55,6 процента до 74,3.

При этом смертность в первый год после выявления заболевания снизилась с 17 процентов в 2019 году до 11,4 процента в 2025-м.

Пять якорных онкоцентров

Сегодня система онкологической помощи в Москве строится вокруг пяти якорных многопрофильных центров. Они работают на базе крупнейших городских стационаров:

• Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова;

• Московской городской онкологической больницы № 62;

• Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С.П. Боткина;

• Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка»;

• Онкологического центра № 1 городской клинической больницы имени С.С. Юдина.

В структуре каждого центра работают патоморфологические лаборатории и другие подразделения, позволяющие проводить полный цикл лечения — от диагностики и хирургии до лекарственной терапии и диспансерного наблюдения.

За каждым онкоцентром закреплены один или два административных округа столицы.

В составе системы действуют девять центров амбулаторной онкологической помощи, где можно пройти все необходимые исследования для подтверждения или исключения диагноза.

Кроме того, на базе Морозовской детской городской клинической больницы работает отдельный ЦАОП для детей.

Онкопаспорт и цифровая система

В 2020 году в ЕМИАС заработал сервис «Московский городской канцер-регистр». Он объединил данные пациентов с подтвержденными онкологическими заболеваниями в единой цифровой системе.

Для каждого пациента формируется онкопаспорт, где собраны все медицинские документы — результаты диагностики, протоколы консилиумов, заключения врачей, выписки из стационара и данные диспансерного наблюдения.

Врачи-онкологи могут работать с этой информацией через ЕМИАС, а сами пациенты — видеть данные в электронной медкарте на портале mos.ru и в приложении «ЕМИАС. ИНФО».

В столице также разработали специальные алгоритмы оказания онкологической помощи — так называемые клиентские пути.

Они позволяют выстроить бесшовную маршрутизацию пациента: от первого подозрения на злокачественное новообразование в поликлинике до пожизненного наблюдения после лечения.

Новые корпуса и современное оборудование

Параллельно в Москве продолжают развивать онкологическую инфраструктуру — строить и модернизировать корпуса, оснащать клиники современным оборудованием и повышать качество медицинской помощи.

За последние годы общий объем онкологической помощи в столице увеличился почти в два раза.

Во всех пяти якорных центрах созданы современные цифровые патоморфологические лаборатории, объединенные в единый контур.

Раньше врачи изучали материалы с помощью микроскопов и стекол. Теперь исследования переводят в цифровой формат: изображения тканей сканируются, после чего патоморфологи работают с высококачественными цифровыми образами.

Такой подход помогает быстрее ставить диагноз и повышает точность исследований.

Кроме того, пациентам и их родственникам больше не нужно перевозить стекла между клиниками для получения второго мнения — все данные хранятся в электронном архиве.

Цифровая система также позволяет врачам проводить консилиумы и обсуждать сложные случаи в режиме реального времени.

Исследований стало больше

После создания новой лабораторной службы объем исследований для подбора наиболее эффективной таргетной и иммунной терапии вырос почти в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом.

Количество иммуногистохимических исследований увеличилось в 2,3 раза, а молекулярно-генетических — более чем в три раза.

Только в 2025 году специалисты выполнили 1 771 632 патоморфологических исследования, включая 324 931 иммуногистохимическое и 45 330 молекулярно-генетических исследований.

Следующий этап цифровой трансформации — внедрение технологий искусственного интеллекта в патоморфологические исследования и диагностику онкологических заболеваний.

При этом ИИ рассматривается не как замена врача, а как инструмент, который помогает экономить время и повышать точность диагностики.

В августе 2021 года в Москве стартовал проект по раннему выявлению и профилактике колоректального рака, а также онкологических заболеваний желудка.

Современные эндоскопические центры открылись на базе:

• ММНКЦ имени С.П. Боткина;

• ГКБ имени В.М. Буянова;

• ММКЦ «Коммунарка»;

• ГКБ имени С.С. Юдина;

• МКНЦ имени А.С. Логинова.

Центры оснащены оборудованием экспертного класса, а обследования проводят в комфортных условиях под мягкой седацией.

Исследования проходят пациенты из групп риска — люди с предопухолевыми заболеваниями, наследственной предрасположенностью и возрастными факторами риска.

За пять лет врачи выявили более 10 тысяч онкологических патологий, причем 60 процентов — на ранних стадиях.

Предопухолевые заболевания обнаружили у более 60 тысяч пациентов, а у 100 тысяч человек удалили доброкачественные полипы.

Благодаря работе эндоскопических центров число случаев рака толстой кишки, выявленного на нулевой стадии, увеличилось более чем в пять раз.

Москва первой перешла на новые стандарты лечения

Столица стала первым регионом России, который досрочно — на три года раньше установленного срока — перешел на новые федеральные клинические рекомендации по лечению самых распространенных видов рака.

С 1 апреля 2019 года пациентам начали назначать современные таргетные и иммунные препараты.

Такая терапия позволяет:

— контролировать развитие опухоли и повышать шансы на спасение пациента;

— точечно воздействовать на отдельные виды опухолей, снижая побочные эффекты;

— активизировать иммунную систему для борьбы со злокачественными клетками;

— проводить лечение в более комфортных условиях, в том числе в формате дневного стационара.

Московская программа современной лекарственной терапии распространяется на 10 наиболее распространенных видов онкологических заболеваний:

• рак молочной железы;

• рак предстательной железы;

• рак почки;

• рак прямой кишки;

• рак легкого;

• рак кожи;

• рак мочевого пузыря;

• рак яичника;

• рак желудка;

• рак головы и шеи.

На эти заболевания приходится 90 процентов всех случаев онкологии.