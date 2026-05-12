По древним холмам и берегам рек: В Подмосковье 20 июня пройдет экстремальный исторический забег «Зарайский Бизон»

Фото министерства физической культуры и спорта Московской области

20 июня подмосковный Зарайск станет одним из спортивных центров региона – здесь ожидают более тысячи участников экстремального исторического забега «Зарайский Бизон». И здесь важно знать несколько вводных. Во-первых, Зарайск – это один из самых красивых и уютных малых городов Московской области. Во-вторых, здесь находится грандиозная достопримечательность – единственный в Подмосковье полностью сохранившийся кремль. В-третьих, сам забег имеет уже сложившиеся традиции и прекрасно знаком любителям экстремального бега – в этом году он пройдет уже в восьмой раз. «Зарайский Бизон» проводится в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Все желающие смогут зарегистрироваться для участия на официальном сайте «Зарайского бизона». Регистрацию откроют 20 мая. И чтобы гарантировано поехать в Зарайск, лучше поспешить, ведь количество мест для бегунов-любителей и команд ограничено.

Впрочем, традиции традициями, но оргкомитет в этом году принял решение изменить маршрут – участники побегут через исторический «Редерс Сад», который сейчас активно восстанавливается. Больше ста пятидесяти лет назад его заложил промышленник Август Редерс, который владел в Зарайске перопуховой и обувной фабриками. В те времена это было главное прогулочное место для жителей города.

- Участников по традиции ждут природные ландшафты, ставшие визитной карточкой «Зарайского Бизона»: древние холмы и берега рек, где, по данным археологов, более 22 тысяч лет назад обитали первобытные охотники, - рассказали в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области. - Именно здесь хранится уникальный экспонат — статуэтка бизона, сделанная из бивня мамонта, в честь которой и назван забег.

Руководитель забега Дмитрий Аверьянов отметил, что «Зарайский Бизон» — не просто спортивное испытание:

- Это живая история, патриотизм в действии, сплоченность поколений и настоящая гордость за Подмосковье.

При заявке участники могут выбрать один из двух маршрутов - «Экстремальный забег» (бег с полным набором препятствий) и «Зарайский трейл» (это отдельный маршрут по грунтовым дорогам, где придется преодолевать только броды. При этом на экстремальный забег могут заявляться только команды из четырех человек.

Кроме того, самые отчаянные могут проверить свои силы в форматах «Путь Бизонов» (с грязью) и «Битва Бизонов» (для тех, кто пришел побеждать).

Помимо этого, в рамках «Зарайского Бизона» организаторы выберут и бегунов в самых необычных и ярких костюмах.

- Всего для участников «Зарайского Бизона-2026» предусмотрено 1200 слотов, - сообщили в Минспорта региона.

Одной из самых необычных категорий забега станут тандемы совершеннолетних участников (как мужчин, так и женщин), которые выйдут на старт… с собаками любых пород. Вместе с пушистыми компаньонами им предстоит преодолеть 2-километровую дистанцию. Но для питомцев тоже есть некоторые правила. Это должны быть собаки в возрасте от 12 месяцев, с ветеринарным паспортом (прививка от бешенства обязательна). Бегут псы без намордников, со шлейками, пристегнутыми к поясу хозяина.

Ну, а после забега все участники имеют возможность посетить бесплатную экскурсию по Зарайскому кремлю.