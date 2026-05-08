Музыка для всех: где москвичи с особенностями здоровья раскрывают свой талант

Музыка развивает образное мышление и эмоциональный интеллект, тренирует память и концентрацию, помогает корректировать речь. А ещё дарит друзей, уверенность в собственных силах и публичное признание.

В столичных учреждениях и благотворительных фондах можно заниматься эстрадным вокалом, джазом, фольклорной музыкой, можно учиться игре на фортепиано, скрипке, балалайке, а также участвовать в мюзиклах. Кроме того, такие занятия отлично помогают в терапии и реабилитации.

Маленькие шаги, большая сцена

В городе есть уникальный Центр социальной интеграции Дианы Гурцкая. Его главная задача — помощь в самореализации через искусство. Изостудия и театральная мастерская, киношкола, студии современного танца, мультипликации и ораторского искусства — всё это работает под одной крышей. Но сердце программы — музыка. И здесь нет ничего удивительного: художественный руководитель музыкального направления — народная артистка России, певица Диана Гурцкая. Её профессиональный путь служит убедительным примером того, как талант преодолевает любые трудности на своём пути.

По словам Федора Молькова, директора Центра социальной интеграции Дианы Гурцкая, главное в их подходе — видеть талант в каждом и подбирать программу под конкретного человека, без обещаний быстрых результатов, но с верой в конечный успех. «В нашем центре воспитанники обучаются игре на музыкальных инструментах, осваивают разные вокальные направления — эстрадное, народное и джазовое пение, а также участвуют в постановках спектаклей и мюзиклов. Мы убеждены: талант живет в каждом, и наша задача — помочь ему проявиться. У нас нельзя услышать: “Это невозможно” или “У тебя ничего не получится”. Наши специалисты знают, что в одних случаях для достижения результата понадобится месяц, в других — полгода. Именно поэтому к составлению индивидуальной программы социальной интеграции для каждого воспитанника мы всегда подключаем мультидисциплинарную команду, состоящую из реабилитологов, логопедов, дефектологов, психологов и профильных педагогов».

Если на старте специалисты не могут сразу понять, в каком направлении у ребёнка проявляются способности, его определяют на трёхмесячный ознакомительный курс, где он сможет попробовать себя в разных направлениях. Если же с первых занятий виден явный потенциал в определенном виде творчества, предлагают годовую программу по этому направлению. В обоих случаях в конце обучения воспитанников ждет отчетный концерт.

«Программы реабилитации, которые реализует наш центр, помогают воспитанникам успешно поступать в творческие вузы и колледжи. Но главное — ребята попадают в круг единомышленников, начинают верить в себя и стремятся к новым вершинам. Они показывают отличные результаты на различных конкурсах: побеждают и занимают призовые места на чемпионате “Абилимпикс”. Наши воспитанники воплощают в жизнь мечту, которая для многих остается недоступной, — выступают на крупных площадках, в том числе на концертах в Кремле вместе с Дианой Гудаевной. В числе недавних побед — дебют нашего воспитанника Ромы Башинского на сцене Московского Художественного театра имени А.П. Чехова», — добавил Федор Мольков.

Открытая дверь, за которой — новый мир

Каждая смена в Центре реабилитации и образования № 7 заканчивается мюзиклом, в котором задействованы все учащиеся без исключения. Программа рассчитана на 21 день. Принимаются дети от 6 до 18 лет с самыми разными нарушениями — проблемы с опорно-двигательным аппаратом, заболевания желудочно-кишечного тракта или патологии сердечно-сосудистой системы. И для каждого найдётся то, что ему интересно. Всего в центре работает около 30 программ: от иппотерапии и спортивных секций до художественных мастерских.

«Музыка, как и творчество в целом, — мощный инструмент развития. Она дополняет традиционные методы реабилитации. Пение тренирует дыхание и память, улучшает артикуляцию и повышает интонационную выразительность речи, учит прорабатывать сложные звуки (а это серьезное подспорье для логопедов и дефектологов), — пояснила Мария Климушкина, начальник отдела по социально-педагогической реабилитации центра, режиссер-постановщик мюзиклов, педагог кружка «7 актеров». — В мюзиклах к вокалу добавляется хореография. Благодаря ей дети лучше чувствуют свое тело и укрепляют его. Мы снимаем психологические зажимы, развиваем эмоциональный интеллект и занимаемся ораторским мастерством, что способствует социализации ребят. Кроме того, мы создаем среду, в которой дети чувствуют себя творцами. В каждом стараемся зажечь искру».

Сейчас ребята готовят мюзикл ко Дню Победы. По завершении смены премьеру представят родителям. А вообще каждый поток выбирает свою постановку. Это может быть классика, вроде «Бременских музыкантов» или «12 месяцев», а может — авторская сказка.

В театральной труппе, по словам Марии Климушкиной, дети обретают уверенность в себе, развивают творческое мышление и креативность: «Это важно, какую бы профессию они ни выбрали в будущем, будь то актер, предприниматель или ученый. Нередко случается, что прежде застенчивый ребенок получает главные роли в мюзикле. Одна моя выпускница поступила на факультет политологии в Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. После написала: если бы не вы, я бы не смела мечтать, что смогу это сделать. Такие слова дорогого стоят».

Преграды рушатся, когда звучит музыка

В реабилитационной школе-интернате №32 уроки фортепиано — это тоже часть реабилитации, а не только обучение музыке. Анастасия Сапун, педагог по вокалу, учит ребят слушать мелодии, осваивать дыхание в такт и работать с воображением: «В школе проходят уроки по фортепиано, которые способствуют развитию мелкой моторики. Я преподаю вокал и провожу музыкотерапию. Занятия музыкой улучшают координацию, слух, внимание. А еще это универсальный язык, который помогает выражать эмоции и управлять ими. Многие ученики из-за длительного лечения и госпитализаций выпадают из привычного ритма жизни. В ансамблях они выходят из изоляции, обретают друзей, создают мини-коллективы. Ребята становятся спокойнее, преодолевают тревожность, у них появляется желание саморазвиваться».

Воспитанники регулярно участвуют в городских конкурсах и фестивалях — «Инклюзивная Москва», «Вместе мы сильнее». При этом Анастасия отмечает, что за этими достижениями стоят не только многодневные репетиции, но и работа с внутренними барьерами: «Выступление на большой сцене вызывает стресс. Но я стараюсь поддерживать учеников, вдохновлять их. Здорово, когда они преодолевают страх и покоряют публику. Для них это огромный шаг вперед: их талант признали, ими восхищаются».

Поддержка благотворительными фондами

Благотворительные фонды Москвы не остаются в стороне — музыка для них тоже рабочий терапевтический инструмент. В «Ясеневой поляне» дети с тяжёлыми нарушениями зрения, слуха и другими диагнозами общаются через пение, подражают звукам природы и музыкальных инструментов. А ещё под укулеле поют знакомые мелодии из советских мультфильмов. Такой подход помогает детям лучше контролировать своё поведение и учиться выражать то, что они чувствуют.

На mos.ru работает благотворительный сервис, где собрано более 100 проверенных московских НКО. Здесь можно помочь любому фонду из списка — благодаря ежеквартальной отчётности вы всегда будете уверены, что средства действительно использованы по назначению.

Многие городские программы реабилитации становятся реальностью благодаря грантам «Москва — добрый город». За семь лет конкурс выдал финансирование 738 проектам на общую сумму 2,8 миллиарда рублей. Это образец настоящего партнёрства города и благотворительного сектора. Например, проект «Елизаветинский сад» Марфо-Мариинского центра для детей с ограниченными возможностями здоровья стал одним из победителей грантового конкурса. Здесь ребята с ДЦП через пение развивают моторику и коммуникативные навыки. Занятия вокалом отлично стимулируют речь и помогают учиться общаться. А для взрослых с ментальными нарушениями в фонде «Путевая жизнь» открыли музыкальную мастерскую. Там они знакомятся с творчеством разных исполнителей, сами пишут песни и играют на самых разных инструментах — от струнных и ударных до электронных.