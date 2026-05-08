Погрузиться в историю военных лет: москвичей позвали на пробежку ко Дню Победы

Просветительская пробежка «Журавли» пройдет 10 мая в столице. Москвичам предлагают нестандартно погрузиться в историю военных лет нашей страны, совместив образовательную часть со спортом. Присоединиться могут все желающие – полный маршрут составит 24 километра.

- Мы хотим, чтобы участники не просто преодолели дистанцию, но и прочувствовали связь с городом и его историей — увидели Москву как место силы, памяти и подвига, который продолжает вдохновлять и сегодня, - рассказал Дмитрий Галицкий, один из организаторов пробежки.

Фактически это будет экскурсия на бегу. Маршрут создавался, исходя из исторических данных и те, кто добегут до финиша, смогут узнать последовательную историю Москвы в годы Великой Отечественной войны – судьбы маршалов, военачальников, летчиц «Ночных ведьм» и о подвигах обычных москвичей.

- Старт будет в районе Хамовников. Выбрали это место, потому что в 1941 году именно здесь местные формировали части народного ополчения. Городские здания становились госпиталями, а Воробьевы горы стали частью системы противовоздушной обороны Москвы – здесь было место наблюдения, с высоты было хорошо видно происходящее и приближение врага, - говорит Дмитрий Галицкий.

Участникам пробежки «Журавли» предстоит взять спортивный темп 5:30 мин/км. Дистанция может показаться кому-то сложной, поэтому москвичам разрешат присоединиться к группе на велосипеде.

На маршруте будет шесть остановок, во время которых будут мини-экскурсии. Одна из главных достопримечательностей - обелиск «Москва — город-герой», который открыли 49 лет назад на площади Дорогомиловская Застава. Возле 40-метрового монумента, на вершине которого золотая звезда, москвичам расскажут о подвиге солдат и тружеников тыла. На Поклонной горе - о сражениях, которые довелось пережить российскому народу. В арбатских переулках тоже будет остановка, чтобы вспомнить, как в старинных особняках готовили радистов и кадры для работы в тылу врага, в том числе москвичи узнают об Испанской школе имени Мигеля Эрнандеса — как это место связано с подвигами школьников и подростков военных лет. Последней точкой маршрута станет Манежная площадь – возле памятника Георгию Жукову будут говорить о роли маршала в контрнаступлении под Москвой и о том, какой ценой досталась Победа.

КОНКРЕТНО

Как пройдет забег «Журавли» 10 мая

Старт: 7.45 из сквера у метро «Фрунзенская» (Комсомольский проспект, 24 строение 1).

Маршрут: от 2-й Фрунзенской улицы через Ленинские горы, мемориал «Трагедия народов» и обелиск «Москва — город-герой», мимо памятника маршалу Георгию Жукову.

Стоимость: бесплатно, необходима предварительная регистрация на dustydumbbells.com.

