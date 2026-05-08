Готовь коньки летом: в каких парках столицы лучше всего покататься на роликах

В каких парках столицы лучше всего покататься на роликах. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Веломобили, электросамокаты и фэтбайки (велосипеды с широкими колесами) – что только не предлагают в столичных пунктах прокатов. А вот ролики почему-то в последнее время стали не в чести. Прежде, чем я нашла соответствующий прокат, обзвонила больше десяти парков столицы. Обычно мне говорили, что самокаты моднее.

- Недавно убрали ролики из проката. Но не исключено, что мода на них скоро вернется, - сказали в Парке Горького.

Недавно убрали ролики из проката. Но не исключено, что мода на них скоро вернется. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Сокольники

Одно из мест, где в Москве еще много катающихся на роликах, — это парк «Сокольники». Вокруг фонтанной площади нарезают круги парни и девушки, рядом пункт проката и фотозона с большими воздушными шарами. Сразу же всплыли детские воспоминания, как родители купили мне фиолетовые ролики с гелевыми колесиками – все девчонки во дворе завидовали, а мне не хотелось снимать их даже дома.

- Нужно в залог оставить какой-то документ: паспорт, полис ОМС, водительские права, - говорят в пункте проката. - Ролики есть и для детей, и для взрослых – размеры от 26 до 45 размера.

Выбрав ролики, оплачиваю час катаний и оставляю свои балетки в пункте проката прямо под лавочкой – сотрудники уверяют, что никто не возьмет.

- Не помню, как тормозить, - говорю.

- А вы сильно не разгоняйтесь, - советует сотрудник пункта проката. – И быстро сворачивайте в опасной ситуации. А еще посматривайте на часы, чтобы успеть доехать обратно в пункт проката, иначе начнет действовать следующий час и его нужно будет оплачивать.

Одно из мест, где в Москве еще много катающихся на роликах, — это парк «Сокольники». Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Покататься в «Сокольниках» действительно захотелось подольше, ведь недавно парк обновили – появились новые качели-кольца, шале кофе и павильоны для лекций. Обновили даже прогулочные дорожки. Можно заглянуть в центр реабилитации птиц, покормить альпак, немного погреться на пляже возле Путяевского пруда, доехать до кемпингов и съесть пиццу. Тут главное – не забыть сдать ролики в прокат до заката солнца.

Где: пересечение Центральной аллеи и проезда Сокольнического круга.

Время работы: с 10.00 до 22.00.

Стоимость: 400 рублей в час, нужен залог – документ, удостоверяющий личность.

ВДНХ

Любителей покататься на роликах много и на ВДНХ. В запрудной зоне есть огромная площадка для роллеров. Здесь же и пункт проката.

- Площадка создана специально для роллеров, здесь могут кататься не только профессионалы, но и новички. Отрабатывать элементы можно хоть круглые сутки - площадка всегда открыта и за вход платить не нужно, - рассказали на ВДНХ.

Любителей покататься на роликах много и на ВДНХ. В запрудной зоне есть огромная площадка для роллеров. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

А после обучения можно идти и тестировать – покрытие на всей территории Выставки отличное. Можно ехать по центральным аллеям или вдоль реки Каменки.

Где: в павильоне №574, расположенном в Ландшафтном парке, на Ботаническом проезде. Для ориентира – рядом Музей кино.

Время работы: с 10.00 до 22.00.

Стоимость: 1 час – 400 рублей, требуется залог – документ, удостоверяющий личность или 5000 рублей.

Северное Тушино

Ролики можно получить в пункте проката возле смотровой площадки. Здесь красивые виды: на покатушках можно полюбоваться набережной, рассмотреть Северный речной вокзал с другого берега, отдохнуть в беседках возле воды и после неспешно доехать до кафе. Роллеры любят этот парк, так как здесь нет суеты и много свободного пространства.

Парк «Северное Тушино», ролики можно получить в пункте проката возле смотровой площадки. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Где: на набережной, возле смотровой площадки.

Время работы: с 11.00 до 22.00.

Стоимость: 1 час - 300 рублей. Нужен залог 5000 рублей.

Парк имени Юрия Лужкова

Здесь рекомендуется покататься мимо сухого фонтана, полюбоваться злаковым садом. Обязательно доехать до Рижского сада, где есть тропинки, стилизованные под извилистые улочки Старой Риги. В парке есть двухкилометровая велодорожка, по которой любят ездить и любители роликов.

В парке имени Юрия Лужкова есть двухкилометровая велодорожка, по которой любят ездить и любители роликов. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Где: возле скейт-парка.

Время работы: с 11.00 до 22.00

Стоимость: 1 час – 400 рублей. Нужен залог – документ, удостоверяющий личность.

Царицыно

Сразу в нескольких пунктах проката можно взять в аренду ролики, чтобы совершить максимально продолжительную прогулку по территории музея-заповедника. Этот маршрут проходит через живописные аллеи, где можно не только изучать историческую архитектуру, но и просто наслаждаться природой. По пути следования - дворец, исторические памятники и живописные пруды, павильон «Хлебный дом» и храм Иконы Божией Матери «Живоносный Источник».

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Где: у лодочных станций на берегу Верхнего, Среднего и Нижнего Царицынских прудов, а также около стадиона «Огонек».

Время работы: с 10.00 до 19.00.

Стоимость: 1 час – 400 рублей. Нужен залог – документ, удостоверяющий личность.

КСТАТИ

Еще несколько хороших мест для катания на роликах:

- парк у прудов «Радуга», где много велосипедных дорожек и максимум природы;

- на Поклонной горе;

- набережная на Воробьевых горах;

- Пушкинская набережная в Парке Горького;

- парк Северного речного вокзала;

- набережная в «Коломенском».