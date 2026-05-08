Готовь коньки летом: в каких парках столицы лучше всего покататься на роликах

Веломобили, электросамокаты и фэтбайки (велосипеды с широкими колесами) – что только не предлагают в столичных пунктах прокатов. А вот ролики почему-то в последнее время стали не в чести. Прежде, чем я нашла соответствующий прокат, обзвонила больше десяти парков столицы. Обычно мне говорили, что самокаты моднее.
- Недавно убрали ролики из проката. Но не исключено, что мода на них скоро вернется, - сказали в Парке Горького.
Одно из мест, где в Москве еще много катающихся на роликах, — это парк «Сокольники». Вокруг фонтанной площади нарезают круги парни и девушки, рядом пункт проката и фотозона с большими воздушными шарами. Сразу же всплыли детские воспоминания, как родители купили мне фиолетовые ролики с гелевыми колесиками – все девчонки во дворе завидовали, а мне не хотелось снимать их даже дома.
- Нужно в залог оставить какой-то документ: паспорт, полис ОМС, водительские права, - говорят в пункте проката. - Ролики есть и для детей, и для взрослых – размеры от 26 до 45 размера.
Выбрав ролики, оплачиваю час катаний и оставляю свои балетки в пункте проката прямо под лавочкой – сотрудники уверяют, что никто не возьмет.
- Не помню, как тормозить, - говорю.
- А вы сильно не разгоняйтесь, - советует сотрудник пункта проката. – И быстро сворачивайте в опасной ситуации. А еще посматривайте на часы, чтобы успеть доехать обратно в пункт проката, иначе начнет действовать следующий час и его нужно будет оплачивать.
Покататься в «Сокольниках» действительно захотелось подольше, ведь недавно парк обновили – появились новые качели-кольца, шале кофе и павильоны для лекций. Обновили даже прогулочные дорожки. Можно заглянуть в центр реабилитации птиц, покормить альпак, немного погреться на пляже возле Путяевского пруда, доехать до кемпингов и съесть пиццу. Тут главное – не забыть сдать ролики в прокат до заката солнца.
Где: пересечение Центральной аллеи и проезда Сокольнического круга.
Время работы: с 10.00 до 22.00.
Стоимость: 400 рублей в час, нужен залог – документ, удостоверяющий личность.
Любителей покататься на роликах много и на ВДНХ. В запрудной зоне есть огромная площадка для роллеров. Здесь же и пункт проката.
- Площадка создана специально для роллеров, здесь могут кататься не только профессионалы, но и новички. Отрабатывать элементы можно хоть круглые сутки - площадка всегда открыта и за вход платить не нужно, - рассказали на ВДНХ.
А после обучения можно идти и тестировать – покрытие на всей территории Выставки отличное. Можно ехать по центральным аллеям или вдоль реки Каменки.
Где: в павильоне №574, расположенном в Ландшафтном парке, на Ботаническом проезде. Для ориентира – рядом Музей кино.
Время работы: с 10.00 до 22.00.
Стоимость: 1 час – 400 рублей, требуется залог – документ, удостоверяющий личность или 5000 рублей.
Ролики можно получить в пункте проката возле смотровой площадки. Здесь красивые виды: на покатушках можно полюбоваться набережной, рассмотреть Северный речной вокзал с другого берега, отдохнуть в беседках возле воды и после неспешно доехать до кафе. Роллеры любят этот парк, так как здесь нет суеты и много свободного пространства.
Где: на набережной, возле смотровой площадки.
Время работы: с 11.00 до 22.00.
Стоимость: 1 час - 300 рублей. Нужен залог 5000 рублей.
Здесь рекомендуется покататься мимо сухого фонтана, полюбоваться злаковым садом. Обязательно доехать до Рижского сада, где есть тропинки, стилизованные под извилистые улочки Старой Риги. В парке есть двухкилометровая велодорожка, по которой любят ездить и любители роликов.
Где: возле скейт-парка.
Время работы: с 11.00 до 22.00
Стоимость: 1 час – 400 рублей. Нужен залог – документ, удостоверяющий личность.
Сразу в нескольких пунктах проката можно взять в аренду ролики, чтобы совершить максимально продолжительную прогулку по территории музея-заповедника. Этот маршрут проходит через живописные аллеи, где можно не только изучать историческую архитектуру, но и просто наслаждаться природой. По пути следования - дворец, исторические памятники и живописные пруды, павильон «Хлебный дом» и храм Иконы Божией Матери «Живоносный Источник».
Где: у лодочных станций на берегу Верхнего, Среднего и Нижнего Царицынских прудов, а также около стадиона «Огонек».
Время работы: с 10.00 до 19.00.
Стоимость: 1 час – 400 рублей. Нужен залог – документ, удостоверяющий личность.
КСТАТИ
Еще несколько хороших мест для катания на роликах:
- парк у прудов «Радуга», где много велосипедных дорожек и максимум природы;
- на Поклонной горе;
- набережная на Воробьевых горах;
- Пушкинская набережная в Парке Горького;
- парк Северного речного вокзала;
- набережная в «Коломенском».