«Мы гордимся нашими предками»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв с детьми и героями СВО возложили цветы к Вечному огню у стен Кремля

Фото Александры Степановой

Россия готовится к празднованию Дня Победы над фашисткой Германией и ее сателлитами. Накануне праздника в Александровском саду у стен Кремля побывала большая делегация из Московской области. Губернатор Андрей Воробьёв и герои специальной военной операции вместе со своими детьми возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику маршалу Георгию Жукову.

- Для нас это добрая традиция, - сказал Андрей Воробьёв. - Сегодня в Александровском саду Подмосковье возложило цветы вместе с нашими героями, участниками СВО и их детьми. Многие из ребят здесь впервые, хотя кто-то уже бывал со школой, и это очень приятно.

Губернатор отметил, что россияне чтят свою великую историю и память своих героев.

- Этот великий день, как мы знаем, со слезами на глазах, но с большой гордостью и любовью к нашей родной стране, к нашим дедам и прадедам. Завтра мы будем отмечать День Победы, и очень важно, чтобы, несмотря на годы, наши дети и дети наших детей тоже знали, что такое Великая Победа и что значит 9 Мая для каждой семьи. Всех с праздником! Мы гордимся нашими предками.

Фото Александры Степановой

Многие школьники, принявшие участие в этой церемонии, побывали у мемориала в Александровском саду впервые. Ваня Грабов из Долгопрудного, который заканчивает десятый класс, приехал вместе с героем-отцом.

- Я чрезвычайно горжусь своим отцом, - признался парень. - Он — настоящий герой, очень сильный человек, который каждый день приближает нашу общую победу. Я хочу быть похожим на него и вырасти таким же мужественным.

Ваня отметил, что и для нынешнего поколения ребят День Победы — особенный праздник:

- Считаю, что обязательно нужно рассказывать о событиях Великой Отечественной войны — это важнейшая часть нашей истории, которую должен знать каждый.

Муж Виктории Князькиной сейчас за «лентой». Сама же женщина в свободное время приезжает помогать госпиталям в качестве волонтеров, участвует в сборе гуманитарии в разных районах области. У Виктории с мужем шестеро (!) детей. С двумя из них она приехала к стенам Кремля.

Общаясь с Викторией, Андрей Воробьёв подчеркнул особую роль женщин в помощи российским бойцам.

- В вашем лице мы видим огромную, сплоченную армию поддержки. Это и врачи, и медсестры, и все те, кто сегодня выполняет самые трудные задачи, - сказал губернатор. - В Подмосковье очень много таких неравнодушных людей, и вы — яркий тому пример.