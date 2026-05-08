«Повалила его на землю, а он вцепился зубами мне в подбородок»: ветераны Великой Отечественной – о самых страшных минутах

Сергей Собянин вручил памятные медали ветеранам Великой Отечественной.

ПЛЕННЫЙ НЕМЕЦ РЫДАЛ ОТ ДОСАДЫ

- Я до сих пор знаю на слух звук разных немецких самолетов, сообщения о них мы сразу передавали в Кубинку. Самый страшный – Мессершмитт. Когда началась война, меня ведь сначала не хотели брать на фронт. Но когда немцы подошли к Москве – взяли. Выучилась на связистку. Помню, как-то мы с группой оказались в окружении и умирали от голода. Я рискнула пробраться в деревню, захваченную немцами. И вот сижу в подполе у какого-то дедушки много-много часов и не знаю: то ли поможет, то ли немцам сдам. Помог. Две сумки еды своим притащила. Со свежими силами прорвали окружение и выбрались, - рассказывала сегодня Екатерина Ивановна Евдокимова. И как-то очень просто и душевно у нее это получалось – как будто сказки детям на ночь сочиняла.

На самом же деле вспоминала о самых страшных мгновениях своей жизни:

- А этот шрам мне немец оставил, - показывает она на низ подбородка. – Как-то мы с напарником восстанавливали связь, и вдруг увидели двух немецких разведчиков. Они стали стрелять в нам, мы – в них. У меня погиб товарищ, у немца тоже. Вижу, как он отбросил пистолет – значит, патроны кончились. Я решила его взять в плен. Ранить, но не тяжело, пристегнуть его ремнем к себе и дотащить до своих. Но пока ремень вязала, он вцепился мне зубами в подбородок. Выдрал кусок. Много крови я тогда потеряла… Но его к своим доставила. Мы лежали с ним после в одном полевом госпитале, и мне рассказывали, что немец тот плакал от досады на то, что его, арийца, взяла в плен какая-то девчонка.

ПОТОМКИ ПОМНЯТ И ЧТЯТ

На тот момент Екатерине Ивановне было около 20 лет. Сейчас - 103 года. Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин вручил ей и еще двум ветеранам, Семену Яковлевичу Люлько и Владимиру Николаевичу Фомину, памятный знак «85 лет битвы за Москву»:

- Рад поздравить вас не только с праздником нашей великой Победы, но и с 85-летием битвы под Москвой. Героическое, историческое событие, участниками которого были вы, - обратился к ветеранам мэр Москвы Сергей Собянин. - Вы строили оборонительное сооружение, защищали Москву от налетов вражеской авиации, вставали в ряды ополчения. Вы своей грудью прикрыли и защитили Москву. От имени москвичей и от себя лично - глубокая вам благодарность.

Владимир Николаевич Фомин до войны успел окончить только 7 классов. Вскоре после ее начала вступил в ряды народного ополчения. Возил на передовую донесения: зимой – на лыжах, летом – на велосипеде. Попадал в окружение, был не единожды ранен. Но каждый раз возвращался в строй. Участвовал в Ржевско-Вяземской операции, освобождал Белоруссию, Польшу, дошел до самого Берлина. И там, прямо на Рейхстаге оставил памятную надпись: «Был москвич. Фомин В.Н.»

Семен Яковлевич Люлько также окончил только 7 классов. Подростком участвовал в обороне Москвы, работал на военном заводе, а в 1943-м ушел на фронт добровольцем. Служил 100-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной дивизии на 2-м и 3-м Украинских фронтах в составе. За время войны совершил 102 прыжка с парашютом. Прошел почти всю Европу, победу встретил в Праге.

- «Мы победили». Всего два слова, но сколько за ними кроется пота, крови, стонов детей. Помню, как Москва была окружена, а мы продолжали работу на авиационном заводе. До сего времени не укладывается в голове, как мы осилили это. Помню, как 22 июля на Москву были сброшены тысячи бомб. Я как раз дежурил на заводе. Насчитал 13 пожаров. Театр Вахтангова был снесен, бомба попала даже в Кремль. Но врагов к нему не подпустили. Потом, когда Победа уже была близка, весной 1945-го мы подошли к Вене. И узнали, что все мосты там либо взорваны, либо заминированы. И наши герои проплыли под водой под работающими прожекторами под нужный нам мост, чтобы разминировать его.

КОНКРЕТНО

Фактически битва за Москву длилась с сентября 1941 года по апрель 1942-го, но декабря 1945-го считается переломным моментом, после которого советские войска переломили ситуацию и из обороны перешли в наступление.

В память о тех событиях правительство Москвы учредило памятный нагрудный знак «85 лет битвы за Москву». Он представляет собой медаль из золотистого металла диаметром 32 мм. На одной стороне – изображение зенитчиков на фоне Большого Кремлевского дворца, Сенатской башни и трех самолетов, на другой - рельефная надпись в четыре строки: «Битва за Москву 1941-2026».

С мая по декабрь этого года памятный знак намерены вручить 150 ветеранам Великой Отечественной войны следующих категорий:

- тем, кто награжденных медалью «За оборону Москвы»

- тем, кто непосредственно принимал участие в обороне Москвы с 19 октября 1941 года по 20 апреля 1942 года

- тем, кто трудился на столичных заводах в период с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года.

