«Первый ПВЗ я открыла на втором курсе — и работала там сама»: история предпринимательницы с 7 пунктами выдачи

Анна Тедеева из Москвы была начинающим дизайнером. И вдруг резко поменяла профессиональную траекторию: стала владельцем целой сети пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Предпринимательница рассказывает, почему в этом бизнесе важен человеческий подход и что на самом деле стоит за простым, на первый взгляд, делом.

«Совмещала учебу, офис и интерес к маркетплейсам»

— Я работала в студии дизайна. Делала все: документооборот, SMM, работала с клиентами. Была универсальным офисным сотрудником, — рассказывает Анна.

Параллельно девушка училась в университете. На втором курсе начала подрабатывать, а потом стала заниматься дизайном карточек для маркетплейсов — оформляла товары для продавцов.

— Мне всегда была интересна тема маркетплейсов. Я в ней уже крутилась, просто с другой стороны.

Именно в этот момент у Анны родилась идея, которая подтолкнула ее двигаться в новом направлении.

— Сестра предложила открыть пункт выдачи. Я сразу согласилась.

«Я специально работала сама, чтобы понять все»

Первый пункт Яндекс Маркета девушка запустила в 2023 году. Никакой команды на старте тогда еще не было: предпринимательница сама стояла за стойкой, принимала и выдавала заказы, разбиралась в интерфейсах и логистике.

Анна уточняет: это никакой не просчет с ее стороны, а осознанное решение. Прежде чем нанимать людей, нужно было самой пройти весь путь оператора.

— Я выполняла всю работу в пункте. Мне важно было понять вообще все: как это устроено, как потом обучать сотрудников.

Параллельно с этим Анна продолжала учебу в вузе — близился выпускной.

— Писала диплом и одновременно работала в ПВЗ. Это была очень интенсивная часть моей жизни, я ее точно никогда не забуду.

Уже через месяц после старта у Анны появился второй ПВЗ. Вместе с этим пришло и первое понимание ограничений: дальше в одиночку развивать сеть невозможно.

Сначала Анне помогали близкие — сестра и мама, но довольно быстро стало понятно, что бизнес упирается в необходимость строить команду.

— Поняла, что одна уже не справляюсь.

Примерно через два-три месяца после запуска второго пункта предпринимательница начала набирать сотрудников.

— Потому что два пункта уже невозможно «закрывать» самой.

«Самое сложное — это не заказы, а люди»

Сегодня у Анны семь пунктов выдачи, пять ПВЗ Яндекс Маркета и два Ozon. При этом долгое время бизнес работал и строился буквально в ручном режиме:

— Все процессы были на мне, — уточняет москвичка.

Но и сейчас Анна периодически приходит в пункты, чтобы лично посмотреть, как все работает. Чтобы понимать, какие нюансы появляются в работе сотрудников и запросах заказчиков доставок.

Главной сложностью в бизнесе владелица ПВЗ называет не операционные процессы (проще говоря, стандартная «рутина» работы пунктов, — прим. ред.) или поиск помещений, а сотрудники. По словам предпринимательницы, текучка в этой сфере — скорее правило, чем исключение.

— Я всегда, когда нанимаю человека, думаю: «Ну, максимум два месяца отработает».

Со временем у Анны сформировался собственный подход к найму. По базовым аспектам поведения человека, вроде пунктуальности и поведения на собеседовании, она быстро понимает, подходит кандидат или нет.

— Сразу вижу: будет человек работать или нет. При этом отсутствие опыта не считаю проблемой. Даже если вопросы кандидат задает глупые — это хорошо! Значит человек хочет разобраться.

Систему адаптации новых сотрудников девушка выстроила быстро. Главный принцип: минимум теории и максимум практики. Нового сотрудника сразу погружают в работу: показывают процессы, сажают за компьютер и дают выполнять задачи под контролем. По словам Анны, такой подход работает намного лучше длинных инструкций:

— Когда человек делает руками, он быстрее все понимает.

«Я сама продавала — и все окупалось»

Помимо ПВЗ, у Анны был и опыт работы как селлера. Еще во время учебы она закупала товары и перепродавала их через маркетплейсы. Начинала с простых категорий: рюкзаки, контейнеры и другие бытовые товары.

— Всё окупалось, даже больше. Там была хорошая прибыль.

Сейчас это направление отошло на второй план, хотя часть товара до сих пор лежит на складе.

— Руки не доходят разместить и продать, — объясняет предпринимательница.

Со временем отношение к новому бизнесу у девушки изменилось. Сначала свою сеть по выдаче заказов Анна видела как способ зайти в растущий рынок. Теперь к деловому интересу добавился новый, более прикладной смысл. ПВЗ для Анны — это в первую очередь сервис рядом с домом.

— Я просто поняла, что людям это нужно. Главная ценность, на мой взгляд, — это удобство клиента, — подчеркивает владелица сети. — Чтобы человек после работы мог зайти рядом с домом и забрать заказ.

В условиях высокой конкуренции особое значение приобрел клиентский сервис. Речь не о сложных стандартах, а о базовом уровне взаимодействия.

— Просто чтобы человеку было приятно прийти и забрать заказ.

Собеседница признается, что сама обращает внимание на такие детали, как клиент.

— Если на меня не смотрят, не реагируют — я туда больше не приду.

Поэтому при найме и обучении коммуникация для нее так же важна, как и технические навыки.

«Поняла, что справилась, когда сама перестала работать»

Переломный момент в молодой сети Анны произошел недавно: предпринимательница фактически перестала участвовать в ежедневной операционке.

— Я уже второй месяц не работаю в пунктах.

Для нее это стало главным индикатором того, что система заработала.

— Значит я все выстроила правильно.

Сейчас большая часть процессов закрывается силами команды, а сама она больше занимается развитием.

Несмотря на рост конкуренции в индустрии, предпринимательница планирует развиваться дальше. Но если раньше акцент был на скорости открытия, то сейчас — на качестве решений.

— Хочу открывать новые точки.

При этом сам бизнес она уже воспринимает как долгосрочную основу.

— Даже если я займусь чем-то другим, пункты все равно останутся.

История Анны показывает: ПВЗ действительно остаются относительно доступным входом в предпринимательство, но за простотой модели скрывается полноценный операционный бизнес — с постоянной работой с людьми, подбором локаций и выстраиванием процессов. Именно это и отличает одну точку от сети пунктов.