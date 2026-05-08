Поквартирный обход и проверка документов на въезде в город: Как московские полицейские проводят плановые проверки

Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

На участке старшего участкового Павла Вышлова шесть многоквартирных домов.

- Это около 2,5 тысяч жителей, - уточняет полицейский. - Спецконтингент? Один гражданин на административном надзоре, ранее осужденный - он обязан в ночные часы находиться дома. И еще есть трое условно осужденных. Проверяю их, конечно, регулярно.

С капитаном Вышловым из района Строгино я попросился в поквартирный обход - чтобы посмотреть, как сотрудники столичной полиции проводят поквартирные обходы.

- Для профилактики правонарушений, - уточняет участковый. - Каждый день отрабатываем жилой сектор.

Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

ЗЕЛЕНАЯ «АМИНА»

Дома большие - по 12-16 этажей, в каждом по 5-6 подъездов. Поднимаемся этаж за этажом. Сейчас дневное время, разгар рабочего дня. Поэтому хозяева есть не во всех квартирах. Открывают в-основном пенсионеры.

- Жалобы имеются?

- Да нет, вроде…

- Может, кто-то хулиганит в подъезде? Или сдают квартиры иностранным гражданам?

- Нет, у нас таких нет.

Участковый уточняет данные жильцов квартиры, сверяясь со своим журналом. И так этаж за этажом.

Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

В одной из квартир женщина, когда Павел вновь спрашивает про жалобы, вдруг вспоминает:

- В чате дома видела сообщение, якобы в первом подъезде с верхних этажей кто-то выбрасывает мусор прямо из окна. Но я там никого не знаю…

Участковый решает проверить сигнал. Выходим на улицу - у подъезда двое мужчин в оранжевых куртках таскают новые бордюры и очищают площадку для их установки. По виду - из Средней Азии ребята. Вышлов представляется.

- Прошу предъявить документы, - обращается к рабочим. Те тянутся за телефонами:

- У нас «Амина».

«Амина» - это новое мобильное приложение, которое обязаны установить все мигранты, зарегистрированные в Москве или Подмосковье. Его можно назвать «локатором», который фиксирует, чтобы приезжие жили по месту регистрации. Это отслеживает Искусственный интеллект. Здесь же отображаются все их нарушения и подгружены основные документы, включая патенты.

Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

Мигранты открывают приложение, протягивая телефоны полицейскому. Тот бегло изучает.

- Видите, у обоих «Амина» зеленая, - объясняет мне. - Это значит, что у человека нет нарушений. Если б были - нам бы мигало красным. Всего хорошего, - возвращает аппараты. - Бывает, что выявляю на участке нарушителей миграционного законодательства. Кто-то прибыл, но не встал на учет, у кого-то регистрация истекла. Нарушителей, получивших два административных нарушения, депортируют.

ЗАГАДКА ПЕРВОГО ПОДЪЕЗДА

На деревьях у подъезда номер 1 видим следы злодея - на уровне четвертого этажа свисает пакет с мусором, зацепившийся на ветку.

Сразу в нескольких квартирах нам рассказывают про загадочных швырятелей отходов, которым проще все выбросить в окно, чем донести до мусоропровода.

- Сейчас уже поменьше, а прошлым летом вообще жуть была, - жалуется одна из жительниц дома. - Что-то из этого повисает на деревьях, что-то падает в палисадник. Хорошо, что дворники довольно быстро все убирают - даже жалко их. Ну вот что это за свинство, скажите?

Правда, кто именно бросается отходами, жильцы пока не вычислили. С какой высоты все это летит - мнения тоже разделились. Кто-то говорит, что этажа с шестого, другие уверены, что с десятого или даже выше.

- Буду разбираться, буду собирать информацию, - кивает участковый и объясняет, что «мусорщиков» вполне можно привлечь к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство». За это грозит штраф до 1 тысячи рублей или арест на 15 суток.

Возвращаемся во двор. На тротуаре стоит мужчина с пакетом и бутылкой пива. Прикладывается. Увидев человека в форме, пытается спрятать бутылку, но уже поздно, нарушение зафиксировано.

- Вам придется пройти со мной в отдел, гражданин, - говорит Павел Вышлов.

Мужчина разводит руками:

- Да я же просто один глоток… В соседнем доме живу. Иду из магазина. Дома вечером хотел пива выпить. Сегодня футбол!

- Если бы вы дома пили - вопросов бы не было, - отвечает полицейский.

Мужчина не протестует и следует за сотрудником. ОМВД Строгино в пяти минутах ходьбы отсюда. По дороге объясняет, что работает поваром в офисе крупной компании.

В отделе ему выписали административный штраф в 500 рублей.

ЭКИПАЖ ЗАСТУПИЛ НА СМЕНУ

- В среднем я оформляю по 40-50 административных протоколов в месяц, - рассказывает участковый, когда мы продолжаем обход по его участку. - Летом бывает до 70-80. Это за счет распития алкогольных напитков в общественных местах и мелкого хулиганства - в-основном это нецензурная брань в состоянии алкогольного опьянения. Мы такое сразу пресекаем.

Идем к большому магазину, где в такое время бывают нарушители такого рода, сидящие на лавочках с бутылками. Но сегодня их нет. Зато участковый останавливает на «зебре» курьера на электрическом велосипеде, который пересекает пешеходный переход, не спешиваясь. Теперь доставщику придется проследовать в опорный пункт, чтобы получить штраф на 800 рублей и штрафные санкции за задержку заказа. А сделай курьер все по правилам - всюду успел бы.

В это время на въезде в город дежурят сотрудники ГАИ и усиление в виде вооруженного полицейского. Сразу за МКАД на проспекте Маршала Жукова (за кольцевой эта дорога называется Новорижским шоссе) заступил на смену новый экипаж.

Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

- Проверяем подозрительные автомобили: в документах должны соответствовать номера прав, госномер, номер двигателя (VIN). В первую очередь смотрим грузовые и полугрузовые, такси - проверяем на наличие путевых листов, - уточняет один из инспекторов. - Осматриваем, что везут.

У большинства водителей с документами все в порядке. Но нарушители тоже встречаются.

Мужчина на минивэне, которого инспектор отправляет к своему коллеге для оформления протокола, разводит руками:

- Сам, конечно, виноват, - объясняет он мне, разводя руками. - ОСАГО просрочено на две недели. Честное слово, я не злостный нарушитель. Просто забыл. Но претензий у меня нет. Полностью моя вина…

РОГОЗА Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

К слову, непорядок со страховкой - одно из самых распространенных нарушений, которые фиксируют сотрудники Госавтоинспекции.

У иностранных граждан проверяют еще и миграционные документы. Здесь тоже встречаются нарушения. Информацию тут же передают в миграционную службу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Маньяк, киллеры и боевики ВСУ: МВД России заплатит по 1 млн за каждого преступника из списка