9 мая, в День Победы, погода в Москве не преподнесет экстремальных сюрпризов, но и поразить солнцем не сможет. Синоптики прогнозируют облачную погоду, местами небольшой дождь и умеренный ветер. К счастью, грозы на праздник не ожидаются — основной удар стихии пришелся на пятницу, 8 мая. Москвичи и гости столицы смогут спокойно принять участие в праздничных мероприятиях, но зонты лучше взять с собой.

Погода в Москве 9 мая 2026 года: температура воздуха

Днем в столице ожидается +13…+15 градусов. Это теплее, чем в пятницу (когда было до +18, но с дождями и грозами), но все же комфортно для прогулок в одежде по сезону. Ночью температура опустится до +6…+8°С. Будет прохладно, но без заморозков.

Осадки в Москве 9 мая 2026 года

Небо над Москвой будет облачным. Ожидается небольшой дождь, который пройдет местами. Осадки не будут интенсивными и, скорее всего, не помешают проведению парада Победы и народных гуляний. Однако синоптики рекомендуют иметь зонт на случай кратковременного дождя. Ночью вероятность осадков снижается.

Ветер, давление и предупреждения

Ветер в субботу будет восточным и северо-восточным со скоростью 5–10 м/с — умеренный, вполне переносимый. Атмосферное давление продолжит расти и достигнет 754 мм ртутного столба днем и 755 мм ночью. Это выше климатической нормы, но резких скачков не ожидается, поэтому метеозависимые люди вряд ли почувствуют серьезный дискомфорт.

Особых предупреждений от МЧС и Гидрометцентра на праздничный день нет. Грозы и град, которые беспокоили москвичей в пятницу, остались в прошлом. Водителям стоит соблюдать стандартную осторожность на мокрой дороге в случае дождя, а пешеходам — одеваться по погоде и не забывать зонты.

Погода в Москве 9 мая — это типичный весенний день с переменной облачностью и легкой влажностью. Ничего экстремального, что могло бы испортить праздник. Главное — быть готовым к небольшому дождю и не рассчитывать на яркое солнце. Теплая одежда и зонт помогут провести этот важный день с комфортом. Хорошая новость в том, что к понедельнику погода начнет улучшаться, а температура — повышаться до +18 и выше.