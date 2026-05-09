«Пусть наши Герои живут долго»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поздравил с Днем Победы ветерана Клавдию Ровинскую из Можайска

Фото Александры Степановой

Клавдия Ровинская - почетный гражданин Можайского муниципального округа. С прошлого года дом, в котором живет ветеран Великой Отечественной войны, украшен памятной табличкой. На фронт Клавдия Леонтьевна ушла в апреле 1942-го, в тайне от родителей уехала из Новосибирска вместе с эшелоном девушек-добровольцев. И дальше в качестве телефонистки побывала на самых сложных участках - вплоть до победного мая 1945-го.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв встретился с Клавдией Ровинской и ее близкими, чтобы поздравить их с Великим Праздником - Днём Победы.

- Я здесь, чтобы в вашем лице, Клавдия Леонтьевна, поздравить всех наших Героев, всех участников Великой Отечественной войны с Днем Победы. Их у нас, к сожалению, осталось очень немного, - сказал Андрей Воробьёв. - И, наверное, самое главное для них, чтобы близкие были рядом. Сегодня здесь внуки, правнуки.

Губернатор отметил, что очень рад познакомиться с родными женщины:

- Хочу поздравить наших жителей, для которых, как и для всех нас, этот праздник - особенный. Пусть наши Герои живут долго, а мы будем всегда помнить их подвиг!

Ветеран рассказала губернатору об основных вехах своей боевой биографии. Ушла в армию телеграфисткой, не закончив десятый класс. Спустя несколько месяцев была тяжело ранена во время подрыва моста, уничтоженного немцами. Оправившись от ранения, вернулась в строй. Возглавляла отделение телеграфистов 618-го отдельного батальона связи четвертого армейского корпуса ПВО, который действовал на Воронежском фронте - в районе Курска.

В ноябре 1943 года была в одной из десантных групп, которые участвовали в освобождении Киева, там Клавдия Леонтьевна вновь была ранена - в руку. Однако продолжала обеспечивать связью командные пункты. Боевые части покинула лишь после Дня Победы.

В послужном списке этой уникальной женщины - Орден Отечественной войны II степени, медали «За отвагу» (эту награду Ровенская получила за поимку диверсанта - был и такой эпизод), «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Рядом с Клавдией Леонтьевной ее самые близкие люди - дочь Тамара, внуки и правнуки. Все они безмерно гордятся своей героической мамой, бабушкой, прабабушкой.

- Не каждый способен пройти через то, через что прошла она - тогда еще 18-летняя девчонка, - говорит правнучка Тамара, которой уже 20 лет. - В детстве ее рассказы казались чем-то захватывающим, а когда мы подросли, осознали все, стало очень грустно. Ведь ты начинаешь примерять это на себя. Но прабабушка, несмотря ни на что, остается жизнерадостной и веселой, хоть и немного строгой!