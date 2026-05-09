Песни, флаги, цветы и вечная память: Самые яркие фото Дня Победы в Москве

На Поклонной горе и Триумфальной площади развеваются десятки триколоров, в парках и культурных центрах звучат песни военных лет – москвичи отмечают 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

После главного парада на Красной площади 9 мая москвичи вышли на городские улицы и площади, которые украшены цветами и флагами. Творческие коллективы подготовили концерты, поздравления ветеранам, работают полевые кухни, где всех желающих угощают кашей с тушенкой.

Большую программу подготовили в Музее Победы - посетителям предложили рассказать о своих прадедах и внести данные в специальный проект «Лица Победы», в Зале полководцев прошел музыкальный марафон «Победный май», а посетители собирали на мастер-классах модели военной техники. Парк Победы в эти дни празднично украшен – расцвели яблони, которые украсили георгиевскими лентами.

- Каждый год у нашей семьи есть традиция – надевать гимнастерки, брать алые флаги и идти на прогулку в центр. Встречаем ветеранов, теперь бойцов СВО – всех поздравляем. Важно не забывать прошлое, - говорит москвич Александр.

«Живое эхо Великой Победы» прошло на ВДНХ – москвичи смотрели спектакли, созданные по рассказам ветеранов, смотрели военные фильмы и концерты с фронтовыми песнями. Возле фонтана «Дружба народов» звучала классическая музыка в исполнении музыкантов консерватории Чайковского.

- Мы гуляли на ВДНХ, видели реконструкции военных событий, но самым ярким впечатлением стало, когда мы услышали, как диктор Юрий Левитан объявил, что Германия капитулировала. Представляю, как это было долгожданно в те годы, - говорит москвичка Анастасия.

На Тверском бульваре москвичи посмотрели театральные постановки, участвовали в народных играх и пробовали казачий полевой кулеш.

На Северном речном вокзале выступали артисты, а москвичи отправляли праздничные открытки. В станциях московского метро для пассажиров звучали известные песни военных лет.

В Парке Горького смотрели выставку «Война и мир», можно было принять участие в балу Победы. В парке «Ходынское поле» учились собирать военный рюкзак, москвичи посещали бесплатные экскурсии в «Сокольниках», где в военные годы был призывной пункт, гуляли на Тверской улице и возле памятника Георгию Жукову на Манежной площади.

Праздничные мероприятия продолжатся 10 и 11 мая, на Арбате можно посетить выставку к 130-летию со Дня рождения маршала Георгия Жукова, узнать истории героев нашей страны на Рождественском бульваре и посетить фестивальные площадки «Московской весны», где запланированы патриотичные и музыкальные выступления.

