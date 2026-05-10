Осадки в виде дождя и до +16 градусов ожидаются в Москве 10 мая 2026 года

Погода 10 мая в Москве обещает быть дождливой и пасмурной. При выходе из дома советуем прихватить зонтик, чтобы не намокнуть и не заболеть.

Погода в Москве 10 мая 2026: температура воздуха

В воскресенье, 10 мая, в Москве прогнозируется облачная погода, а также небольшие осадки. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается переменная облачность, небольшой дождь, однако в области «местами умеренный». На столбиках термометров можно будет увидеть +14...+16 градусов. Ночью же температура понизится до +7...+9 градусов. Осадки не покинут российскую столицу даже в темное время суток.

Ветер прогнозируется в этот день восточный от 7 до 12 метров в секунду. Атмосферное давление составляет 753 мм ртутного столба.

Осадки в Москве

Осадки вновь вернулись в столицу и в ближайшее время не собираются ее покидать. По-весеннему теплая и безоблачная погода в Москве ожидается не скоро. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В воскресенье местами небольшие дожди, ночью +6…+8°, днём +13…+15°», - рассказал синоптик в социальных сетях.

Пасмурная и дождливая погода в столице

Тепло совсем скоро вернется в Москву

По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, в праздничные дни, а именно 10 и 11 мая, погоду будет определять северный антициклон, только вот воздух в нем сухой и холодны.

«Потепление начнется вместе с рабочей неделей. Во вторник и среду, 12 и 13 мая, +20…+21 градус, переменная облачность и небольшие дожди», - подчеркнула метеоролог.