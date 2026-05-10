Экотропы и плавучие беседки: 65 и 95 лет отмечают исторические парки Москвы

Фестиваль впечатлений "Усадьбы Москвы" в Измайловском парке Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отдохнуть от шума мегаполиса и побывать на природе, никуда не уезжая, можно в московских парках. В столице есть современные парки с аттракционами и развлечениями, а есть настоящие леса с асфальтированными дорожками и лодочными станциями. Расскажем о парках, которые в этом году отмечают юбилеи – «Тропаревский» 65 лет и «Измайловский» 95 лет.

Пройду по Березовой, сверну на Яблоневую

В одном из живописных мест в западной части Москвы 65 лет назад решили создать Тропаревский парк. Архитекторы специально разработали необычную планировку: круглая центральная площадь, от которой расходятся шесть аллей — березовая, яблоневая, тополиная, кленовая, липовая и лиственничная. Для этого потребовалось 40 тысяч саженцев. Но и кроме высаженных деревьев здесь кругом растут сосны, ели и березы.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Местные сюда приходят дышать свежим воздухом, а после оздоровительных прогулок крепко спят. В Тропаревском парке можно попасть на концерты птиц, отдыхая на тенистых лавочках. Большая модернизация парка состоялась в 2000-х годах, когда в «чистейший лес» добавили спортивные и детские площадки, построили лодочную станцию – теперь все желающие могут взять в аренду лодку или катамаран, в спокойствии наслаждаться водной гладью. При желании можно даже порыбачить на карасика или окунька.

В парке появилось больше асфальтированных дорожек и экотроп для прогулок в любую погоду. Здесь есть уникальный маршрут, протяженностью 2,7 км, полностью покрыт деревянным настилом (начало от южного входа, в сторону Большого Востряковского пруда). Во время прогулки можно встретить лесных животных, а еще необычные достопримечательности – мельницы для лилипутов, скамейки в стиле славянских сказок.

Раздолье здесь и для любителей спорта: волейбольная площадка, тир, дорожки для бега. Летом москвичи съезжаются сюда, как на курорт – пляж с лежаками стал одним из любимых мест отдыха, а зимой катаются на коньках.

Живая музыка и два колеса обозрения

«Дивные сады» в итальянском стиле еще при царствовании Алексея Михайловича нравились москвичам. Здесь всегда хотели гулять, слушать пение птиц, наслаждаться нетронутой природой. Закономерностью стало, что 95 лет назад здесь создали Измайловский парк культуры и отдыха. За эти годы он не раз преображался, но остались все те же живописные пространства - более чем 1300 гектаров естественного леса в черте города.

Парк стали активнее посещать, появилось 50-метровое колесо обозрения, откуда открывается панорамный вид на Круглый пруд и окрестности. Есть и детское колесо обозрения в парке аттракционов.

Закрывался парк в военные годы, так как многие сотрудники ушли на фронт. А в 1968 году решили создать Площадь Мужества – музей боевой техники под открытым небом. Изначально здесь установили только танк Т-34, потом поставили монумент в память о подвиге 85-го гвардейского минометного полка «Катюша», привезли зенитную пушку и создали вечный огонь.

В летнее время почти все идут к Круглому пруду XVII века, катаются на лодках.

- В этом сезоне в парке новинка – катания на плавучих беседках, которые оснащены диванчиками и столиком. Одновременно плыть могут семь человек. В беседке можно отметить праздник целой компанией, провести романтическое свидание, - рассказали в парке.

Фото: vk.com/izm.park

Молодые пары устраивают фотосессии и катаются на велосипедах. Проходят живые концерты. Для кого-то парк заменил фитнес-клуб, ведь здесь много спортивных площадок с тренажерами, для игры в волейбол, мини-футбол, теннисные корты.

Окультуриться в парке тоже можно – в павильоне «Арт-парк» проходят выставки и лекции, посвященные искусству, литературе, кино, истории и психологии. Москвичам предлагают послушать духовой оркестр в Музыкальной, а на Северной площади учиться танцевать бальные танцы.