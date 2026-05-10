Лавандовый лабиринт, зеркало-фонтан и кареты без лошадей: что интересного появилось в столице

Французское настроение появилось на Лубянской площади. Фото: Светлана Нафикова/АГН «Москва»

Москвичи всегда ищут новые места для прогулок и этой весной их достаточно много – можно делать фото во французском стиле на Лубянской площади, разноцветные брызги возле «Лужников» и кареты без лошадей в «Сокольниках». Обо всех развлечениях в нашем материале.

Лавандовый рай

Французское настроение появилось на Лубянской площади. Здесь появился лавандовый лабиринт из искусственных цветов. Необычный арт-объект сразу же привлек москвичек, которые мигом поехали смотреть и устраивать фотосессии.

- Жалко, что не пахнут, а так очень красиво и по-весеннему, - признаются москвички.

Создатели говорят, что не стояла цель высаживать здесь клумбы, так как возле Лубянской площади всегда активное транспортное движение. Более того лабиринт – это временный арт-объект, который появился на месте, где еще зимой стояла новогодняя елка.

Где: Лубянская площадь, возле Центрального детского магазина.

Фонтан-зеркало

Площадь фонтана – 3200 квадратных метров. Фото: предоставлено Комплексом городского хозяйства Москвы

Новым местом притяжения возле олимпийского комплекса «Лужники» стал фонтан с большим зеркалом водной глади – его площадь 3200 квадратных метров. Отражения позволили зрительно увеличить центральную площадь перед стадионом.

Фонтан устроен по принципу «инфинити пул» - искусственный водоем, в котором вода переливается через края. Вокруг разместили стульчики и банкетки для отдыха москвичей.

- Будто возле бассейна сидишь, а где-то там вдалеке шумит море. Настроение сразу курортное здесь, - поделился москвич Александр.

После заката солнца начинается шоу. Фото: предоставлено Комплексом городского хозяйства Москвы

Днем можно просто наблюдать, как пульсирует вода - всего 190 струй, а после заката солнца начинается шоу – фонтан с разноцветной подсветкой и музыкальным сопровождением, создается эффект тумана и бурлящей воды. По периметру всего фонтана открыли гастропространство с разными кухнями мира. Здесь можно взять еду в формате «с собой» или пообедать в ресторане.

Где: улица Лужники, 24.

Нео-кареты

Летний сезон в «Сокольниках» начался с необычных катаний на каретах. Если вам представились повозки из сказки «Золушка», то сразу скажем, что никаких лошадей и ретро экипажей не будет. Это современные четырехколесные веломобили с крышами, которые спасут от летнего ливня и яркого солнца. Ехать на такой нео-карете можно сразу всей семьей – разместиться могут пять человек. Остается только выбрать, кто будет рулить и крутить педали.

- Ехать можно и с детьми. Для всех пассажиров имеются ремни безопасности. Веломобили на четырех колесах, они устойчивы на поворотах и понятны в управлении, - рассказали в парке «Сокольники».

Кареты пользуются популярностью не только у старшего поколения, так как можно совершать прогулку комфортно, но и для семей с детьми – доехать в любую точку парка, погрузив рюкзаки для пикника.

Где: пересечение Центральной аллеи и проезда Сокольнического круга.

Время работы: с 10.00 до 22.00.

Стоимость: от 200 рублей.

Плавучие беседки

«Гостиная на воде» вмещает до семи гостей. Фото: предоставлено Измайловским парком

Новый формат водных прогулок представили в Измайловском парке – плавучие беседки. На вид это «гостиная на воде», которая вмещает до семи гостей. В каждой есть удобные мягкие диванчики, столик с подставками для напитков. Всепогодные шторы позволят обеспечить комфорт в дождливую или солнечную погоду.

- В лодке-беседке можно отметить компанией праздник, провести романтическое свидание и просто отдохнуть на водоеме, не выезжая из города, - рассказали в Измайловском парке.

Второй необычный формат этого сезона – электрические катамараны. Плавучие средства рассчитаны на четыре места. Они оснащены электрическим двигателем, а это значит, что прогулка станет еще приятнее, ведь не нужно крутить педали, затрачивая физические усилия.

Где: у причала Круглого пруда в Центральной части парка (вход со стороны МЦК Соколиная гора).

Когда: с 11.00 до 21.00, в выходные и праздники — до 22.00.

Стоимость: лодка-беседка – 1900 рублей за 30 минут, электрокатамаран – 1500 рублей за 30 минут.

Семейный экспресс

Возобновились прогулки по ВДНХ на бесплатном красном паровозике. «Семейный экспресс» состоит из двух вагонов - одновременно могут ехать до 30 человек. Паровозик едет по главной аллее ВДНХ, скорость небольшая. В этом сезоне обновили расписание отправки (см. ниже).

- Сесть по ходу движения паровозика нельзя, высадка и посадка пассажиров осуществляется только в установленных местах. Забронировать места нельзя, живая очередь. На маршруте не предусмотрен гид, пассажиры самостоятельно осматривают Выставку, - рассказали в информационном центре ВДНХ.

Где: отправление от северной петли (справа от главной арки) или от южной петли (ориентировочно возле парка «Орион»).

Когда: ежедневно, кроме понедельника, от северной петли – 10.15, 11.45, 15.00, 16.30, 18.00, от южной петли – 11.00, 14.15, 15.45, 17.15

Стоимость: бесплатно.

Ниже травы

Игровая территория понравится детям от 3 до 12 лет и даже взрослым. Фото: предоставлено ГЭС-2

Новое пространство «Ниже травы» открыли в ГЭС-2. Это долина животных и насекомых, где привычные вещи меняют масштаб: травинка кажется деревом, а гриб — башней. Игровая территория понравится детям от 3 до 12 лет и даже взрослым.

- Дети смогут забраться в норку, заглянуть в хатку бобра и проползти внутри гриба, - рассказали в ГЭС-2.

Пространство позволит переосмыслить, как устроен мир, насколько его восприятие зависит от размера смотрящего. А в ближайшее время еще заработает медиаторский тур, посвященный общению с внутренним ребенком, почему взрослых привлекают не свойственные им развлечения – посмотреть мультфильмы, пойти в аквапарк, поиграть в машинки или с куклами. И стоит ли отказываться от то, что «для детей».

Где: Болотная набережная, 15.

Когда: ежедневно с 13.00 до 20.00, второй понедельник каждого месяца — выходной.

Стоимость: бесплатно, нужна регистрация на сайте https://ges-2.org/.

ЧТО ЕЩЕ НОВОГО

- на Пушкинской набережной открылась выставка «Территория движения» о спортивных традициях в парке;

- цветущая стена из красочных петуний в Столешниковом переулке;

- силиконовые фигуры Сергея Безрукова и Юлии Пересильд в новом музее «Историал. Коллекция» в парке «Зарядье».