Черемуховые холода в Москве сменятся 27-градусной жарой: погода начнет налаживаться уже во вторник

Вторая «серия» праздничных выходных погодой москвичей не порадовала, температура не дотягивала до нормы 4 - 5 градусов. В понедельник, 11 мая, воздух прогрелся всего до +10, как будто не середина мая на календаре, а начало апреля.

Но уже в начале короткой рабочей недели весна вернётся в столицу, обнадежили в Гидрометцентре России. Во вторник днём +18…20 градусов. Правда, будет пасмурно, пройдут дожди, могут прогреметь грозы.

В среду, четверг и пятницу потеплеет до +23…+24. И опять же не обойдется без коротких дождей и гроз, поскольку все это время Московская область будет находится в зоне влияния ненастного циклона. Но уже хотя бы в его тёплой части.

А в выходные - вообще жара до +26…+27 градусов! На 4 - 5 градусов выше, чем обычно в этих числах. Справедливости ради, это не самый сильный зной в этом году, в начале мая столица уже раскалялась до рекордных +30 градусов. Но после неуютных черемуховых холодов такая погода будет восприниматься как настоящее лето.