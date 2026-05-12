Погода 12 мая в Москве все такая же пасмурная. Местами возможны кратковременные дожди. Советуем теплее одеваться, а также брать с собой при выходе из дома зонтик, чтобы не промокнуть и не простудиться.
Во вторник, 12 мая, в Москве прогнозируется облачная погода, а также дождь. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.
Днем в столице ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, а по области и вовсе гроза. На столбиках термометров можно будет увидеть +18...+20 градусов. Ночью же температура понизится до +11...+13 градусов. Осадки в темное время суток российскую столицу не покинут, кроме того, ожидается еще и туман.
Ветер преимущественно восточный от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составляет 744 мм ртутного столба.
Осадки в Москве прогнозируются во вторник, 12 мая. Как заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, дождь нагрянет в российскую столицу, однако совсем небольшой.
«Во вторник облачно с прояснениями, днем местами небольшой дождь. Под утро +9…+12, в середине дня потеплеет до майской климатической +16…+19», - написал синоптик в социальных сетях.
До конца недели в Москве ожидается комфортное 20-градусное тепло. Прошумят также скоротечные ливни и грозы. Температура в городе повысится до +23...+28 градусов уже к следующим выходным.
«К следующим выходным установится юго-восточный вынос знойных континентальных субтропических масс воздуха среднеазиатских пустынь. По ночам в Москве станет не ниже +10…+15, дневная температура воздуха повысится до летних значений», - рассказал Тишковец.