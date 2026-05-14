Погода 14 мая в Москве обещает быть пасмурной и дождливой. Не забудьте прихватить с собой зонтик перед выходом из дома, чтобы не промокнуть и не заболеть.

Погода в Москве 14 мая 2026: температура воздуха

В четверг, 14 мая, в Москве прогнозируется облачная погода, местами осадки в виде дождя. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, а по области и вовсе гроза. На столбиках термометров можно будет увидеть +21...+23 градуса. Ночью же температура понизится до +12...+14 градусов. Осадки не покинут российскую столицу даже в темное время суток.

Ветер восточный от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составляет 741 мм ртутного столба.

Осадки в Москве

Осадки прогнозируются в Москве в четверг, 14 мая. Как заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, дожди отказываются покидать столицу России в ближайшее время.

«В четверг утром очаги тумана, днем местами кратковременные дожди, в западной половине области с грозами, ночью +11…+13°, днем +22…+24°», - написал синоптик в социальных сетях.

Локальные ограничения в четверг

В четверг, 14 мая, во второй половине дня в Москве ожидаются локальные ограничения движения. Водителей просят отложить поездки на личных авто и пересесть на общественный транспорт. Об этом сообщает представитель столичного Дептранса.

«Во второй половине дня (14 мая) возможны временные локальные перекрытия в центре Москвы. Метро остается самым надежным и быстрым способом не опоздать на встречу», - говорится в сообщении ведомства.