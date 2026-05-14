«Каждый объект важен»: Губернатор Подмосковья рассказал о начале подготовки к будущему отопительному сезону

Так заведено у подмосковных коммунальщиков: в день, когда заканчивается очередной отопительный сезон, начинается подготовка… к будущему отопительному сезону. За несколько теплых месяцев специалисты должны привести в порядок всю систему снабжения жителей водой, теплом и электричеством - с запасом прочности с осени до будущей весны. И основной фронт работ берет на себя Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба (МОС АВС).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил в Орехово-Зуеве работу МОС АВС. Именно здесь в 2025 году начали масштабную трансформацию всей службы, переход на новые стандарты обслуживания объектов и коммуникаций.

Андрей Воробьёв пообщался с сотрудниками МОС АВС и рассказал о стоящих перед ними задачах.

- Вчера мы завершили отопительный сезон. Сейчас активно ведутся работы и по перекладке трасс, и по установке новых котлов, наверное, в каждом округе - и здесь в Орехово-Зуево, и в соседнем Богородском, и в Павловском Посаде. Самый большой объем - в Чехове, - отметил губернатор. - Важно, чтобы она осуществлялась своевременно. Лето пролетает быстро, и вот за этот временной промежуток необходимо организовать высокий темп работ. Каждый объект важен. Где-то небольшая котельная меняет качество жизни целого поселка.

Основа нового формата работы МОС АВС - единая диспетчерская службы, которая интегрирована с ЖКХ-Центром. Реализуя задачи национального проекта «Экономика данных», Московская область по максимуму переводит все процессы на автоматизацию. Например, в планшете у приезжающей на выезд бригады прогружается карта участка со всеми сетями, объектами и показаниями датчиков, установленных на котельных, ЦТП, концевых домах. Кроме того, спецы теперь «вооружены» новыми аппаратами, которые проводят точную диагностику швов и поиска протечек МАРТ-200, новыми установками для ликвидации подтоплений, самоходными с роботизированными установками для обслуживания каналов и другой техникой. Благодаря этому аварии обнаруживаются гораздо быстрее чем, прежде, и, соответственно, быстрее устраняются.

Стоит напомнить, что в Московской области сейчас реализуют самую масштабную в России программу модернизации ЖКХ – это делается как за счет регионального бюджета, так и благодаря концессионным соглашениям (то есть, объекты ЖКХ восстанавливаются за счет бизнеса).

- Мы существенно обновляем источники тепла – и котельные, и магистрали, а также меняем все, что связано с аварийными работами, - рассказал Андрей Воробьёв. - Нам также важно научиться максимально быстро реагировать, максимально умно использовать технологии. И это касается не только датчиков, которые мы ставим, но и времени доезда бригады, ликвидации аварий. База МОС АВС имеет очень важное значение во все времена года, но зимой - особенно. Считайте, что это скорая помощь для ЖКХ. И неважно вода это, тепло или электричество.

Автопарк МОС АВС на данный момент насчитывает 178 единиц различной техники. В этом списке грузовики, водовозы, экскаваторы, краны, манипуляторы, бульдозеры и многое другое. В случае аварий в распоряжении службы 19 мобильных котельных, благодаря которым можно на время ремонта переподключить теплоснабжение важных социальных объектов и многоквартирных домов.

Благодаря «цифре» коренным образом изменилась и система оповещения об аварийных ситуациях. Если раньше сигнал поступал исключительно по телефону, но теперь новая автоматизированная диспетчерская служба позволяет отслеживать оперативную обстановку по области в режиме реального времени.

- Оперативная группа на месте принимает решение, какие силы и средства должны быть задействованы, - доложил губернатору директор МОС АВС Алексей Монмарь. - Это позволило примерно на 40-45% сократить время реагирования и прибытия на место работ. Также мы распределяем технику по территориям, в отопительный сезон расставляем БМК (блочно-модульные котельные, - Авт.) с учетом анализа аварийных ситуаций прошлых лет – туда, где наиболее вероятны сбои.

Сегодня в штате МОС АВС работают 302 сотрудника. 164 из них – непосредственно аварийные специалисты и водители.