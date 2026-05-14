Фото: Иван МАКЕЕВ.

Московскому метро исполняется 91 год. Первый поезд вышел на линию 15 мая 1935 года из старейшего электродепо «Северное» - оно и сейчас существует в районе станции «Красносельская». Сейчас в системе столичной подземки уже более 300 станций (включая МЦК), а тогда для перевозки первых пассажиров открылась первая ветка (красная, Сокольническая) длиной в 13 станций. Поезда курсировали от «Сокольников» до «Парка культуры».

РУЧКИ И ЛАМПОЧКИ

В честь дня рождения журналистам показали первые поезда типа «А», на которых девять десятков лет назад катались москвичи и гости столицы. А реконструкторы в старинных костюмах изображали горожан довоенной поры.

Выглядели поезда того времени, конечно, непривычно для новых поколений пассажиров. Состав песочного цвета (в нем было четыре вагона, а не восемь, как сейчас) - с единичкой на кабине. Изнутри те первые вагоны были отделаны линкрустом – этот материал выкрашивался в разные цвета, в 1970-е его заменили по требованиям пожарной безопасности. Изначально планировали установить в салоне деревянные скамейки, но их в итоге решили заменить на удобные мягкие коричневые кожаные диваны. Ну а что непривычно больше всего – ручки на дверях вагонах. На тот момент на линиях возили пассажиров лишь всего 13% новых составов, сейчас же таких - 80%.

Лампы на потолке - в белых открытых плафонах. Вроде домашних светильников.

- И лампочки не воровали?! – возникает у журналистов логичный вопрос.

- Да, некоторые пассажиры пытались выкрутить лампочку и забрать домой, - рассказывает реконструктор Александр, - Но из-за разницы в напряжении в домах начались замыкания и пожары, поэтому в вагонах метро светильники вскоре поменяли на закрытые плафоны.

ИСТОРИЯ ПРО СТАЛИНА

История сохранила красивую цифру: встречать первый поезд метро утром 15 мая 1935-го пришло около 10 тысяч москвичей. Вагоны заполнялись людьми, вместо привычного нам «Осторожно, двери закрываются!» проводник кричал из последнего вагона: «Готов!», машинист закрывал двери и поезд отправлялся на следующую станцию.

Перед запуском перевозки пассажиров, конечно, поезда и тоннели тестировали. Например, 4 февраля того же 1935 года поезда нагрузили чугунными чушками, чтобы сымитировать полную загруженность состава. 6 февраля по линии провезли делегатов VII Всесоюзного съезда Советов и колхозников-ударников.

- А в апреле в метро проехался сам Иосиф Сталин, - рассказывает главный специалист Отдела социальных инициатив Центра профессионального развития молодежи Московского транспорта Анастасия Шаронова. - И даже есть история, как он в метро застрял. Судя по всему, служба безопасности перестраховалась и закрыла всю вентиляцию, и сигнал светофора в тоннеле выдал запрет. Машинист увидел красный свет и, конечно же, по инструкции остановился. Сталин ехать на сигнал отказался. И тогда начальник поезда (тогда он был в каждом составе, - Авт.) пешком дошел до следующей станции, получил письменное разрешение пройти на запрещающий сигнал светофора и вернулся с ним.

Первоначально пуск поезда для обычных пассажиров был запланирован на 1 мая, но Сталин порекомендовал все подготовить более тщательно и перенести уже на 15 мая.

ЗАБОТА О БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРОВ

В 1935-м в Московском метро работали около 3 тысяч человек. И уже через год, кстати, в подземке появились первые женщины машинисты.

- Метро - часть нашей жизни. - рассказывает машинист электропоезда Юрий Узорин. - С 1950-го года у нас настоящая династия работников Московского метро - из 8 человек. Мои жена и сын тоже сотрудники метро.

Машинист электропоезда Юрий Узорин

- Как поезда того времени и современные составы отличались технически?

- Отличий много. Но основное заключается в том, что в старых составах ты нажимаешь на кнопку и это напрямую влияет на поезд, а сейчас это все сначала отрабатывает компьютер, учитывая множество технических факторов. Это все диктуется заботой о безопасности пассажиров.

Интересно, что стремительная замена поездов в столичной подземке началась только в 2011 году. На тот момент на линиях вощили пассажиров лишь всего 13% новых составов, сейчас же таких - 80%.

Для жителей большого города именно метро уже давно стало главным транспортом. Ежегодно им пользуются около 8 миллионов человек.