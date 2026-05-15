Дождь, гроза и шквалистый ветер ожидаются в Москве 15 мая 2026 года

Погода 15 мая в Москве обещает быть мега-дождливой, так еще и с грозой и шквалистым ветром в придачу. При выходе из дома не забывайте взять с собой зонтик, чтобы не промокнуть и не заболеть.

Погода в Москве 15 мая 2026: температура воздуха

В пятницу, 15 мая, в Москве прогнозируется облачная погода и кратковременные дожди. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, местами ливень, а также гроза. На столбиках термометров в этот день можно будет увидеть +21...+23 градуса. Ночью же температура понизится до +12...+14 градусов. Осадки не покинут российскую столицу даже в темное время суток.

Ветер преимущественно южный от 6 до 11 метров в секунду, однако при грозе его порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составляет 740 мм ртутного столба.

Осадки в Москве

Осадки прогнозируются и днем, и ночью в пятницу, 15 мая. На этот раз, по прогнозам метеорологов, в Москву придет не только дождь, но и гроза со шквалистым ветром, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. Об этом рассказал и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В пятницу днем местами кратковременные дожди, возможны грозы, ночью +12…+14°, днем +20…+22°», - написал синоптик в социальных сетях.

Теплый фронт надвигается на Москву

По словам метеоролога Михаила Леуса, в ближайшие дни в Москве и Московской области продолжатся процессы потепления. Они будут расти как минимум до середины следующей недели.

«Во вторник-среду (19-20 мая) уверенно преодолевая 25-градусную отметку и продолжая метеолетний период, который на этот раз уже не прервется», - написал он в социальных сетях.