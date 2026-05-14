Собянин: Реконструкцию Московского ипподрома планируется завершить ко Дню города

Реконструкция Московского Центрального ипподрома выходит на финишную прямую. Фото: Владимир Новиков/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев и министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут осмотрели сегодня, 14 мая, реконструируемый Центральный Московский ипподром на Беговой улице.

«Реконструкция Московского Центрального ипподрома выходит на финишную прямую, - сказал Собянин во время осмотра обновляемого комплекса. - Заканчиваем работы по беговой, скаковой дорожке, по конкуру, конюшне и, конечно, жемчужине ипподрома – это историческое здание, в котором проводится не только реставрация, но и приспособление для современного использования».

Мэр подчеркнул, что все работы идут по плану. Он добавил, что реконструкция завершится ко Дню города.

При этом Дмитрий Патрушев отметил, что такого уровня ипподрома в России еще никогда не было.

По словам Оксаны Лут, после масштабного обновления ипподрома его инфраструктура позволит заниматься селекционно-генетической работой призового коневодства. Министр уточнила, что будущий комплекс будет отвечать международным требованиям. В частности, там можно будет проводить испытания и соревнования троек.

КОНКРЕТНО

Центральный Московский ипподром был основан в 1834 году. Он является старейшим в России и первым в мире рысистым ипподромом.

Благодаря комплексной реконструкции ипподром превратится в спортивный и досуговый центр. По проекту:

- вернут исторический облик памятнику архитектуры – главному корпусу. Здесь уже отреставрировали квадригу и скульптуры коней на крыше;

- обновят фасады и интерьеры;

- увеличат вместимость основной зрительской трибуны главного корпуса до 2 тысяч человек;

- сохранят и приведут в порядок исторический ресторан и музей истории ипподрома;

- создадут современный конный двор;

- благоустроят сквер перед главным корпусом, Беговую аллею и соседние с ней жилые кварталы;

- отреставрируют пилоны ворот с конными скульптурами, украшающими въезд на ипподром со стороны Ленинградского проспекта.