«Московская электронная школа» шагает по стране

Проект охватит около 7,8 тысячи школ, в которых учатся примерно 4,7 миллиона ребят - 26% всех школьников России. Фото: Пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы

«Московская электронная школа» («МЭШ») продолжает уверенно расширять свое присутствие в регионах России. Столичный образовательный проект, который начинался как локальная инициатива, сегодня объединяет миллионы школьников, родителей и педагогов из разных уголков страны. На днях к нему присоединились еще пять регионов.

Соответствующие многосторонние соглашения подписали мэр Москвы Сергей Собянин, министр просвещения РФ Сергей Кравцов и заместитель главы Минцифры России Олег Качанов. Документы закрепили сотрудничество с Республиками Башкортостан и Карелия, а также Вологодской, Мурманской и Тверской областями.

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП - КОЛЛЕДЖИ

Еще в 2022 году обкатанный в Москве цифровой продукт стал технологической основой для создания и развития региональных образовательных платформ. Тогда между правительством столицы, Минпросвещения и Минцифры было подписано базовое соглашение. На его основании субъекты РФ, используя готовые ИТ-решения и опыт Москвы, начали внедрять у себя передовой образовательный софт.

Напомним, проект «Московская электронная школа» реализуется с 2016 года.

Его ключевые сервисы - «Электронный дневник», «Электронный журнал», «Библиотека «МЭШ», «Портфолио учащегося» и «Портфолио учителя» - давно стали незаменимыми помощниками. Электронный дневник содержит полную информацию об учебном процессе, событиях и мероприятиях. Для учеников это цифровой помощник в учебе, а для родителей - надежный источник сведений о школьной жизни ребенка.

Электронный журнал - совокупность ключевых инструментов, необходимых в работе педагога. Каждый учитель, используя функции журнала, может индивидуально настроить интерфейс и организовать учебные процессы максимально удобно.

Библиотека «МЭШ» - уникальный ресурс, где собраны лучшие цифровые образовательные материалы учительского сообщества Москвы, ведущих компаний-разработчиков и издательств. Библиотека содержит свыше 27 тысяч электронных сценариев уроков, классных уроков и тем, свыше 12 тысяч видеоуроков, более 400 учебников издательств, 43 уникальные виртуальные лаборатории, более 35 тысяч тестов, свыше 160 тысяч интерактивных образовательных приложений и более 1,5 тысячи произведений художественной литературы.

АДАПТАЦИЯ ПОД НУЖДЫ РЕГИОНОВ

Мэр также сообщил, что столица берет на себя техническую и методическую поддержку, обучение сотрудников и адаптацию системы под нужды регионов. Внедрение «МЭШ» осуществляется поэтапно - по мере готовности местных образовательных систем.

АНАЛИЗИРУЯ ДАННЫЕ

«Я очень благодарен Москве и лично вам за ту работу, которую вы, по-моему, лет 15 назад начали созданием «Московской электронной школы», которая сегодня активно реализуется в ряде регионов, - министр просвещения РФ Сергей Кравцов высоко оценил вклад Москвы в развитие системы образования страны. - Уже есть опыт регионов, которые используют «Московскую электронную школу» и которые видят улучшение системы образования, улучшение результатов. И те регионы,

которые сегодня будут подписывать соглашения, в том числе изучили опыт. И мы вместе с Министерством цифрового развития России, надеюсь, и с Департаментом образования города Москвы будем оказывать дальше всю необходимую поддержку».

Главы присоединившихся регионов высоко оценили возможности «МЭШ». Губернатор Мурманской области Андрей Чибис обратил внимание на безопасность и удобство сервиса, который снижает бюрократическую нагрузку на педагогов. В Башкортостане уже в пилотном режиме электронный сервис работает в 10 школах, а Радий Хабиров сообщил о решении внедрить систему во всех школах республики к новому учебному году. В Тверской области, где проект появился два года назад, с помощью сервиса теперь анализируют данные не только по муниципалитетам, но и по каждой школе и даже отдельным ученикам.

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ УЧЕНИК В СТРАНЕ

В настоящий момент сервисы «Московской электронной школы» уже доступны в Татарстане, Дагестане, Калужской, Московской, Тюменской областях и на Ямале. Проект охватил 4381 школу.

С первой четверти 2026/2027 учебного года к «МЭШ» присоединятся еще 2750 школ. Таким образом, с учетом столичного образования проект охватит около 7,8 тысячи школ, в которых учатся примерно 4,7 миллиона ребят - 26% всех школьников России. А общее число пользователей «МЭШ» (ученики, родители и педагоги) превысит 10,2 миллиона человек.

Кроме того, с начала 2027/2028 учебного года «МЭШ» планируют внедрить в систему среднего профессионального образования пяти новых регионов. К проекту подключат 221 колледж - свыше 192 тысяч пользователей.

СКАЗАНО

«По поручению Президента Российской Федерации Москва активно делится своими наработками в области информационных технологий. С первой четверти следующего учебного года «МЭШ» будет доступен школам Республик Башкортостан и Карелия, Вологодской, Мурманской и Тверской областей. Позже проект планируется внедрить в систему среднего профессионального образования этих территорий», - выступая на церемонии подписания, отметил Сергей Собянин.