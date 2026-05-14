Золотой час. Почему инсульт в столице перестал быть приговором

Современное оборудование позволяет применять максимально эффективные и малотравматичные методы лечения. Фото: Владимир НОВИКОВ/Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Скажем честно: инфаркт миокарда и инсульт - до сих пор главные убийцы во всем мире. Даже онкология и диабет не могут с ними сравниться. Но Москве за полтора десятка лет удалось переломить хребет этой статистике.

«За 15 лет число спасенных пациентов с инфарктом миокарда увеличилось более чем в два раза, а смертность от инсульта снизилась на 15%», - сообщил на днях мэр Москвы Сергей Собянин. Причем инвалидизация сократилась на 35%. То есть люди не просто выживают - они возвращаются к нормальной жизни.

СЕТЬ НА ВСЮ МОСКВУ

Больницы с инфарктной и инсультной помощью разбросаны по городу равномерно. В инфарктную сеть входят 19 стационаров, в инсультную - 13 для взрослых и одна детская больница.

Что это дает? Скорость. Сегодня среднее время от поступления пациента до введения инструмента в забитую артерию - как в лучших клиниках мира. Подавляющему большинству больных с инфарктом сразу делают ангиопластику и стентирование. Не возят, не ждут, не теряют часы. Больше того, бригада скорой уже знает, в какой больнице есть свободная операционная. И персонал стационара встречает пациента подготовленным - с результатами осмотра, анамнезом и готовым оборудованием. Раньше от вызова до ножа могло пройти несколько часов. Сейчас - в среднем 40 минут.

БЕЗ СКАЛЬПЕЛЯ И ЗА ДВА ДНЯ

Оборудование в московских стационарах экспертного уровня. Только за последние 3 года закупили больше 6 тысяч единиц техники. Ангиографы позволяют не резать грудную клетку: более 90% пациентов с крупным инфарктом проходят через стентирование. Это когда через прокол в сосуде ставят трубочку-стент.

Результат? Восстановление после такой операции - не недели, а 2 - 3 дня. Согласитесь, разница колоссальная.

А для инсультов внедрили тромбоэкстракцию - хирурги удаляют тромб через крошечный разрез. За 5 лет количество таких процедур выросло в 3 раза. И еще есть тромболизис (растворение тромба лекарствами) - его делают в 2 раза чаще.

Отдельный факт для гордости - использование искусственного интеллекта, который анализирует КТ и МРТ при инсульте. Система сама видит кровоизлияния, закупорки и решает - нужна ли операция. Проект уже протестировали в больнице им. Давыдовского. Это первый в России ИИ-инструмент, который работает в реальных условиях. Время принятия решений сокращается колоссально.

ШОК-ЦЕНТРЫ И КРЫЛЬЯ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ

Самые тяжелые пациенты с обширным инфарктом и кардиогенным шоком попадают в специализированные шок-центры. Там есть аппараты механической поддержки кровообращения.

По сути, искусственное сердце на время.

С 2025 года в этих центрах начали применять новый метод лечения тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) - когда тромб закупоривает легочную артерию. Уже провели больше 70 процедур с ультразвуковым тромболизисом. Эффективность - высочайшая. Планируют делать до 100 в год.

Но спасти - мало. В Москве с 2020 года работает программа бесплатных лекарств для тех, кто перенес инфаркт, инсульт или имеет высокий риск этих болезней. Больше 165 тысяч москвичей ежегодно получают препараты бесплатно. Электронные рецепты действуют до года - удобно и для врача, и для пациента.

Причем команда из невролога, логопеда, психолога и физиотерапевта начинает реабилитацию после инсульта в первые 48 часов! Чем раньше начать, тем меньше шансов остаться инвалидом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Комплексный подход медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями спасает жизни. Он включает эффективную систему маршрутизации, закупку современного оборудования, применение новейших методов диагностики и лечения, комплексную реабилитацию и профилактику, обеспечение бесплатными лекарственными препаратами», - говорит Сергей Собянин.