От МКАД до центра Москвы без пересадок: Как Москва возрождает, развивает и улучшает сеть трамваев

- Возрождение трамвая - одна из самых заметных тенденций московского транспорта последних лет, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. - Сегодня сеть из 36 маршрутов и 432 км путей связывает 86 районов города. Ежедневно пассажиры совершают свыше 830 тысяч поездок - вдвое больше, чем в 2020 году. И, по прогнозам, к 2030 году число поездок вырастет еще в 1,5 раза - до 1,2 млн в день.

Ездят без проводов

Чтобы трамваи стали удобным и популярным видом транспорта, город тщательно продумывает их маршруты. Во-первых, они не должны стоять в пробках и мешать другому транспорту - значит, нужны выделенные линии. Во-вторых, они должны охватывать весь город, чтобы пассажирам не приходилось терять время на многочисленные пересадки.

Так, в ноябре 2025 года в Москве появился первый трамвайный диаметр (Т1). Он идет от Метрогородка до станции метро «Университет», связывает 13 районов Москвы, 4 железнодорожных вокзала и 24 станции метро и МЦД.

А еще в его состав вошел первый в городе беспроводной участок на проспекте Академика Сахарова и ул. Маши Порываевой длиной два километра. Там есть рельсы, но нет привычных проводов. Чтобы проехать по нему, трамвай складывает токоприемник и движется на автономном ходу за счет запасов энергии, которые он накопил, пока был «в сети».

Для этого по линии запустили современные составы «Львенок-Москва». 41 сидячее место, места для колясок и велосипедов, климат-контроль, зарядки для гаджетов - в общем, все для удобной поездки. Новинка сразу стала пользоваться спросом.

Сеть продолжают расширять

Сеть трамвайных маршрутов продолжают расширять: недавно начали прокладывать новую линию из района Ивановское вдоль шоссе Энтузиастов до 3-й Владимирской улицы, где она присоединится к существующей сети.

Четыре новых километра путей сделают проще жизнь сразу 130 тысяч жителей «конечной»: сейчас до метро они едут на автобусах 30 - 40 минут. В перспективе трамвай сократит путь до ст. м. «Шоссе Энтузиастов» с 38 до 23 минут, а до ст. м. «Авиамоторная» - с 42 до 29 минут. В будущем до ст. м. «Семеновская» проложат еще одну линию. А в конечном итоге новые трамвайные пути дадут возможность без пересадок доехать от МКАД до центра города.

Чтобы запустить сеть в районе Ивановское, на ул. Сталеваров планируют построить разворотное кольцо, здание для отдыха водителей и организовать пересадку на городские и пригородные автобусные и электробусные маршруты. Для автомобилистов оборудуют две перехватывающие парковки, для пассажиров поставят приподнятые остановочные платформы с «умными» павильонами, где традиционно разместят информационные табло и зарядные слоты для гаджетов.

- Строительство нового участка уже сейчас ведем с использованием современных, максимально щадящих технологий - «бесстыкового пути» и виброгасящих матов. Это позволит минимизировать уровень шума как в жилых районах, так и в рекреационных зонах Терлецкого и Измайловского парков, - подчеркнул мэр Москвы.

Беспилотники изучают маршруты

Продолжит город развивать и систему беспилотных трамваев. Напомним, первый такой трамвай, движением которого руководит искусственный интеллект, для пассажиров запустили в сентябре прошлого года. Он поехал по маршруту № 10 «Метро «Щукинская» - «Улица Кулакова».

- С тех пор инновационный транспорт перевез уже больше 100 тысяч пассажиров и сделал больше 3000 рейсов без единого нарушения правил дорожного движения, - рассказал Сергей Собянин.

Сейчас в Москве ездит четыре беспилотных трамвая. Не все с пассажирами, ведь для допуска к работе по маршруту умная машина должна сначала обкатать и изучить маршрут досконально.

- Сейчас модернизируется еще один трамвайный вагон. А всего до конца этого года оборудуем беспилотными технологиями 11 трамваев. Увеличим их общее количество до 15 единиц, - пообещал глава города. - Они будут постепенно выводиться в город и курсировать как в тестовом режиме, так и по маршруту с пассажирами. А к 2030-му беспилотными станут примерно две трети столичного парка трамваев.