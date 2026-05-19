Москва без самостроя19 мая 2026 10:18

Госинспекция по недвижимости Москвы сообщила о сносе нелегальной постройки в Савеловском районе столицы

Сооружение ранее появилось без какого-либо разрешения
Иван ЛУКИН
Госинспекция столицы во время проверки выявила факт нецелевого использования земли. Фото: SaiArLawKa2/Shutterstock/Fotodom

Начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Иван Бобров рассказал о пресечении ведомством нецелевого использования земли на севере столицы. Напомним, в городе надзор за соблюдением законодательства в сферах землепользования, строительства и благоустройства возложен на «Контроль Москвы». Одним из главных направлений в его работе является обнаружение и снос самовольных построек.

Во время обследования в Северном округе Москвы инспекторы заметили незаконный торговый павильон на 2-й Квесисской улице, владение 9, строение 2.

«Постройка представляла собой капитальный объект площадью 89,6 квадратного метра. Однако участок по указанному адресу изначально предполагал размещение только некапитальных сооружений. Разрешение на строительство капитального объекта не выдавалось», - отметил глава контрольного ведомства.

Он добавил, что павильон построили и использовали в коммерческих целях незаконно.

Инспекторы провели с владельцем разъяснительную беседу, напомнив ему о важности соблюдения требований закона. После этого он устранил нарушение, разобрав возведенные незаконно конструкции. Теперь освобожденный от самостроя участок расчистили от строительного мусора и привели в порядок.

«Контроль Москвы» помогает бизнесу соблюдать обязательные требования и работать по понятным правилам. Ведомство предоставляет для этого удобные цифровые сервисы и правовую поддержку в сферах землепользования, строительства и благоустройства.

«Мы реализуем стратегические задачи по повышению уровня юридической грамотности и информированности среди предпринимателей, арендаторов земельных участков и собственников объектов недвижимости», - подчеркнул Бобров.

Он уточнил, что благодаря инициативам создается прозрачная и безопасная среда для бизнеса, меньше становится правонарушений и укрепляется доверие между надзорными органами и бизнесом.

«Для удобства предпринимателей инспекция совместно с отраслевыми ведомствами проводит бесплатные вебинары и семинары», - напомнил глава Госинспекции.

Он также рассказал о работающей в столице цифровой платформе «Открытый контроль». Там можно записаться на прием и получить консультацию специалистов. Платформа обеспечивает бизнесу доступ к более чем 20 сервисам. С их помощью можно самостоятельно проверить свой бизнес на соответствие требованиям закона. В личном кабинете платформы пользователь получит рекомендации от инспекторов по устранению нарушений.