Велосипедисты, на старт: летом пройдут три этапа гонки Tour de Russie

7 июня Tour de Russie примет старинный Суздаль. 5 июля – Ленинградская область, Игора. 16 августа любителей крутить педали ждут в Санкт-Петербурге, в Пушкине. Еще идет прием заявок на участие в этих велозаездах. Можно заявляться лично, а можно корпоративной командой.

- Мы приглашаем на старт любителей от 18 лет и до самого солидного возраста, - отметил Владимир Гришечко, судья первой категории велосипедного спорта. – Для участия потребуется шлем, велосипед, страховка и справка от врача. Места, где пройдет трасса, мы выбирали с особой тщательностью. Ведь надо, чтобы это была не только качественная дорога. Мы хотели, чтобы участники могли насладиться окружающими видами.

Организаторы Tour de Russie отметили, что подготовка к велопробегу длится 9 месяцев. И продолжается почти до самого старта: еще за час до начала, трассу тщательно проверяют.

Где проложены велодороги?

В Суздале, городе-музее под открытым небом, например, Tour de Russie пройдет возле Кремля. В этом событии примут участие 100 велосипедистов. Им предстоит проехать серьезные дистанции 64 или 114 км.

На всесезонном курорте Игора, в Ленинградской области, запланировано три дистанции – 32, 60 и 86 км. Здесь участников ждут живописные озера и достаточное количество спусков и подъемов.

В Пушкине можно выбрать дистанции в 22, 46 или 95 км. Все маршруты проходят по территории музея-заповедника Царское село.

На каждом этапе участников и гостей ждет большой спортивный праздник. Приезжать на велопробег советуют всей семьей. Пока велосипедисты будут преодолевать дистанцию, группа поддержки может развлекаться в стартовом городке. Там их ждут музыка, игры, розыгрыши и конкурсы. Предусмотрены и гастрономические дворики с вкусной и полезной едой.

В следующем, 2027-м году, по словам организаторов, к Tour de Russie планируют присоединиться еще 7 регионов нашей страны. Предполагается, что старты пройдут и в Москве.

