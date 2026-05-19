«Тотальная реконструкция»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал об открытии регионального сосудистого центра в Одинцовском округе

Фото: Александра СТЕПАНОВА.

В подмосковном селе Перхушково рабочие заканчивают капитальный ремонт бывшего стационара Одинцовской областной больницы, который будет переоборудован в региональный сосудистый центр. В ближайшее время здесь начнут налаживать оборудование. Планируется, что объект сдадут летом, а осенью он уже начнет функционировать.

Как идут работы, сегодня проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Новый центр будет обслуживать жителей сразу четырех округов - Одинцовского, Наро-Фоминского, Можайского и Рузского округов. В общей сложности к нему будут приписаны 800 тысяч человек. После запуска этого медицинского объекта существенно снизится нагрузка на такие же центры, действующие в Красногорске и Мытищах. Сейчас именно они обслуживают весь северо-запад Подмосковья.

- Региональный сосудистый центр расположен в таком месте, чтобы можно было оперативно оказывать экстренную помощь жителям Одинцовского округа и прилегающих территорий, спасать жизни, - уточнил Андрей Воробьёв. - Чаще всего это инфаркты, инсульты — все, что связано с сердцем, а также с травмами. Сейчас пациенты вынуждены ездить в другие места, в частности в Красногорск, а это медучреждение расположено очень удобно, в том числе для жителей Можайского и других округов.

Губернатор отметил, что здание давно нуждалось в обновлении. Тот самый стационар в Перхушково, который после тотального преображения станет региональным сосудистым центром, был основан еще в конце XIX века, более 130 лет назад. По сути, это одна из старейших больниц Московской области. Однако теперь она получится совершенно новую жизнь.

- Это не просто капитальный ремонт, это тотальная реконструкция, - рассказал Андрей Воробьёв. - Тут будут и новые стены, и современная система вентиляции по всем медицинским стандартам, и, конечно, новейшее оборудование. В октябре мы планируем запустить центр.

На данный момент готовность объекта оценивают в 92%.

Его общая площадь – 14,5 тысяч квадратных метров. Помимо стационара на 160 с лишним коек, здесь будут действовать отделения реанимации, нейрореанимации, неврологии, кардиологии, кардиореанимации и сердечно сосудистой хирургии.

Для кардиоцентра область закупит 850 единиц различной современной медтехники, включая тяжелую - МРТ, КТ, ангиограф, рентгенодиагностический комплекс и другую аппаратуру.

Главврач Одинцовской областной больницы Иван Каприн доложил губернатору, что с кадрами в новом центре проблем не будет:

- Существующие профильные отделения будут переведены сюда из других подразделений, и мы уже формируем кадровый резерв. Поэтому по данному направлению мы полностью укомплектуем штат.

Стоит отметить, что новый региональный сосудистый центр станет уже 18-м по счету на территории Московской области. Хотя 14 лет назад в регионе не было ни одного аналогичного специализированного медучреждения. Подмосковье продолжает развивать региональную систему образования в соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».